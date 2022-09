Daniela Martani choc, la confessione sui social che nessuno si aspettava… Il drammatico incidente

Attraverso i social, Daniela Matani ha parlato di un drammatico incidente che l’ha sconvolta. Leggiamo cosa ha scritto

Attraverso i social, Daniela Martani racconta candidamente un drammatico incidente che l’ha sconvolta. Alcune cose sono difficili da scrivere, ma la storia dell’ex eroina è anche uno sfogo.

Tutto è iniziato dopo il suo ritorno dalla sua esperienza L’Isola Dei Famosi nel 2021. Come ha risposto il sito Gossipetv, quando l’ex gieffina è tornata in Italia soffriva da tempo di un grave problema di salute.

Sugli account social di Daniela Martani è apparso un post, che ha voluto condividere con tutti i suoi follower uno dei momenti più difficili che sta attraversando.

“Sai quanto sono riservato, non ti piace parlare della mia vita privata e mettermi fuori dalla logica del gossip e delle chiacchiere, ma c’è una cosa che mi stanca da un anno e mezzo e non posso fingere di non.”

Il dramma di Daniela

E così iniziò il suo lungo messaggio, per poi scrivere del suo dolore: non avrebbe più potuto essere madre.

Martani ha smesso di avere le mestruazioni dopo essere apparsa nel reality L’isola dei Famosi. Ha subito pensato “la prova della realtà ha messo sottosopra il mio corpo e poi è tornato alla normalità”.

Invece, dopo aver subito varie visite mediche, la diagnosi è stata che non sarebbe mai stata madre.

Sta facendo tutto il possibile per superare il trauma di non poter avere figli in modo naturale. L’ex naufraga ha anche scritto di aspettare l’arrivo dell’uomo della sua vita con cui poter mettere su famiglia.

È cresciuta con l’abitudine di non mostrare le sue “debolezze”, spiegando che era usata per “combattere i colpi di genitori a cui non veniva insegnato ad amare i propri figli”.

Daniela Malani, anche se è sempre stata una donna molto forte, anche se è molto difficile per una come lei cavarsela da sola perché “i buchi dell’armatura sono così profondi e a volte è davvero difficile sopportare tutto”.