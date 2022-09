Uomini e donne, panico in studio, Pinuccia attacca Tina Cipollari

Uomini e Donne: Pinuccia e l’editorialista Tina Cipollari si scontrano nelle puntate precedenti. Diamo un’occhiata a cosa è successo in questo episodio

Il grande caos negli studi su uomini e donne: la storia presenta Tina Cipollari e un editorialista per lo spettacolo Pinuccia.

Ma iniziamo con l’ordine e vediamo insieme cosa sta succedendo in questo episodio. Riccardo Guarnieri si è detto impressionato dall’ex corteggiatore di Matteo Ranieri la scorsa stagione, ovvero Federica Anversano, una delle quattro nuove arrivate nello show.

Ma Anvisano non sembra pensarla così, e per il pilota significa qualcosa. In effetti, non le piaceva il modo in cui trattava l’ex fidanzata Ida Platano.

Ha anche aggiunto: “(…) Se potessi avere la mia opinione su Ricardo, direi che è un bell’uomo, ma non mi fa impazzire. Ecco, non mi sento male per averti conosciuto. Emozionato . Ti sto guardando a casa e non ti capisco.”

Uomini e donne: Il conflitto tra Tina e Pinuccia

Ma anche i due commentatori della trasmissione, Tina Cipolari e Gianni Spelti, hanno avuto qualcosa da dire su Guarnelli.

Anche la conduttrice è risultata dalla parte di Platano, cercando di far notare a Guarnelli i suoi errori.

Ma nella puntata, andata in onda nei giorni scorsi, si è accesa una miccia tra Tina Cipolari e Pinuccia, la signora del trono.

Quest’estate Alessandro ha invitato la signora ad un concerto del grande Vasco Rossi, che ha invitato attraverso lo spettacolo.

Alessandro ha però rivelato che all’inizio voleva portare con sé anche il nipote, ma un piccolo problema ha impedito al ragazzo di andare. Così il cavaliere invitò Pinuccia.

E Tina, come sempre, non perde occasione: infatti, sottolinea l’editorialista, è la seconda opzione, quella “alternativa”.

Ma ha risposto anche l’ormai familiare Pinuccia, citando l’ex marito dell’editorialista Kiko Nalli.

Infatti la Signora del Trono Supremo le chiese quanto tempo durò il matrimonio “Il mio matrimonio è durato 56 anni, quanto tempo?”.

Per vedere cosa succede a Uomini e Donne nella prossima puntata, vi ricordiamo l’appuntamento: dal lunedì al venerdì alle 14:45 a Canale Cinque ed ogni mattina troverete su KontroKultura le anticipazioni della puntata che andrà in onda al pomeriggio stesso.