Uomini e Donne anticipazioni: ritorni di fiamma al trono over e primi bacio a quello classico

Nel corso del precedente fine settimana sono state effettuate delle nuove registrazioni di Uomini e Donne e le anticipazioni sono davvero esilaranti. Quanto accaduto andrà in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, in quanto ci sono ancora molte registrazioni accumulate da smaltire.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoover, pare proprio che il pubblico assisterà a dei colpi di scena. Al trono over ci saranno dei ritorni di fiamma e delle nuove conoscenze. I più giovani, invece, si lasceranno molto andare, al punto che nasceranno dei baci.

Anticipazioni prossime puntate Uomini e Donne trono over

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza decideranno di tornare a frequentarsi. La conoscenza tra i due, però, sarà alquanto altalenante. I due, infatti, avranno un brusco litigio a causa di un messaggio. In merito a Ida, invece, la frequentazione con Alessandro è chiusa e la dama farà la conoscenza di un nuovo cavaliere. Le cose sembreranno andare molto bene.

Gemma, invece, conoscerà dei nuovi cavalieri. Con uno le cose non andranno bene, mentre ce ne sarà un altro che sembrerà colpire molto la dama torinese. In studio, poi, si parlerà di una nuova coppia nascente, ovvero, quella formata da Pino e Marina. Riccardo, dal canto suo, tenterà un nuovo approccio con Federica. Quest’ultima, però, continuerà ad essere schiva nei suoi confronti e comincerà a non credere molto alle sue avances. Tra Tina e Pinuccia, poi, ci sarà una discussione così accesa al punto che sarà necessario l’intervento di Maria De Filippi.

Baci e nuove conoscenze al trono classico

Oltre che parlare di trono over, chiaramente, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che nelle prossime puntate si parlerà anche di quello classico. I due nuovi tronisti cominceranno a fare le loro prime esterne. Federico N. uscirà con Carola, ma le cose non andranno bene. Per contro, però, il giovane uscirà con una ragazza di nome Alice con cui si troverà meglio al punto che scatterà un bacio. Federico D. porterà in esterna Noemi e i due si troveranno piuttosto bene.

Passando alle ragazze, invece, vedremo che Lavinia riceverà una dichiarazione da parte di Alessio, che inizialmente era sceso per entrambe le troniste. La ragazza, inoltre, uscirà anche con un ragazzo di nome Francesco. I due arriveranno quasi a scambiarsi un bacio. Federica, dal canto suo, malgrado le avances di Riccardo, uscirà in esterna con Federico e si troverà molto bene con lui.