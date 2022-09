GF Vip Elenoire Ferruzzi redarguita dagli autori? Lo strano confessionale dopo la lite con Luca

Il fine settimana appena trascorso è stato davvero movimentato nella casa del GF Vip, specie a causa di alcune discussioni tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. I due hanno avuto uno screzio particolarmente acceso lo scorso sabato molto seguito e commentato dal pubblico da casa.

Ad ogni modo, i toni si sono inaspriti così tanto al punto che la concorrete è stata chiamata in confessionale dagli autori. Una volta uscita, poi, l’influencer ha assunto un comportamento molto strano, che ha lasciato intendere che la produzione potrebbe averla redarguita. Vediamo cosa è successo.

Lo scontro tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi

Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi si sono duramente scontrati al GF Vip. L’influencer ha continuato a ribadire di essere convinta che l’ex tronista di Uomini e Donne le abbia dato modo di credere che tra loro potesse nascere qualcosa. Luca, allora, ha dato completamente di matto, al punto da valutare addirittura l’ipotesi di abbandonare la casa. Il ragazzo è giunto ad un punto di rottura definitivo che gli ha reso questi giorni molto difficili.

Nel frattempo, Elenoire non ha fatto altro che sfogarsi con i suoi compagni d’avventura svelando di essere adirata con lui in quanto l’ha illusa. Sul web, nel frattempo, è nata una polemica. Molti telespettatori hanno commentato l’accaduto dicendosi assolutamente spiazzati dal comportamento della Ferruzzi. Per molti, infatti, la protagonista starebbe solamente recitando una parte per creare un po’ di dinamiche. Ad ogni modo, dopo la lite e gli sfoghi, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Il GF Vip redarguisce Elenoire?

Elenoire Ferruzzi, infatti, è stata chiamata in confessionale dagli autori del GF Vip, come spesso accade nel reality show. La protagonista ha trascorso diverso tempo all’interno di tale luogo ed ha avuto modo di parlare con gli autori di quanto accaduto. Dopo un lungo dibattito, poi, la concorrente è uscita ed ha assunto un comportamento del tutto differente. La rabbia e il risentimento, infatti, hanno lasciato il posto ad un senso di pentimento.

L’influencer, infatti, ha cominciato ad assumere un tono decisamente più dimesso. In seguito, infatti, ha anche tentato un approccio con Luca durante il quale è scoppiata in lacrime e si è detta molto dispiaciuta per tutto quello che è accaduto. Il cambio repentino di atteggiamento ha spinto molti telespettatori a credere che gli autori le abbiano consigliato di modificare il suo comportamento in quanto al di fuori della casa si stava scatenando il putiferio. Sarà davvero così?