Lite Luca Elenoire GF Vip, la famiglia di Salatino denuncia la Ferruzzi? Cosa sta succedendo

In questi giorni c’è stata una lite molto accesa tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi al GF Vip. I due si sono scontrati duramente sempre a causa dei fraintendimenti che ci sono stati nei primi giorni di reality show.

L’influencer è convinta che Salatino le abbia dato modo di credere che tra loro potesse esserci qualcosa di più di un’amicizia. Lui si è adirato continuando a smentire ogni tipo di accusa. Ad ogni modo, adesso la situazione potrebbe prendere una piega diversa poiché la famiglia di Luca potrebbe prendere provvedimenti in merito a quanto accaduto.

Bufera sul web contro Elenoire Ferruzzi del GF Vip

Quello che è accaduto negli ultimi giorni all’interno della casa del GF Vip è davvero esilarante, specie a causa di Luca ed Elenoire. I due hanno duramente discusso, al punto da arrivare a scambiarsi parole davvero forti. Salatino ha addirittura palesato una certa insofferenza per cui desidererebbe lasciare il programma. L’influencer, invece, è sembrata molto più forte e consapevole di tutto il caos creato.

In molti, infatti, ritengono anche che abbia inventato tutta questa storia solamente per creare delle dinamiche e far parlare di sé. Ad ogni modo, la situazione è un po’ sfuggita di mano, sta di fatto che sul web in molti si sono schierati contro di lei. L0influencer Deianira Marzano, infatti, ha trattato la faccenda e si è detta assolutamente basita per l’accaduto. Elenoire sta davvero esagerando al punto da mostrare una cattiveria che sta indignando il pubblico da casa.

La famiglia di Luca Salatino sporge denuncia?

Sempre Deianira ha commentato la lite tra Luca ed Elenoire al GF Vip esortando la famiglia del ragazzo a prendere dei seri provvedimenti in merito. Durante uno sfogo con alcuni coinquilini, infatti, la Ferruzzi ha continuato a parlare malissimo del suo coinquilino, al punto da accusarlo anche di essere affetto da alcuni problemi mentali. Le parole adoperate dalla protagonista sono state davvero fortissime al punto da indignare molte persone.

Ad ogni modo, almeno per il momento, non è stata diffusa nessuna notizia circa un’ipotetica denuncia partita dalla famiglia di Salatino contro la Ferruzzi. La fidanzata di Luca, Soraia, ha commentato le ultime dinamiche e si è detta totalmente schierata dalla parte del suo fidanzato, in quanto non ha fatto assolutamente nulla per illudere la sua compagna d’avventura.