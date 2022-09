Mara Venier vicino all’addio, terremoto in Rai: spunta il nome della nuova sostituta a Domenica In

Mara Venier potrebbe dire presto addio a Domenica In

La conduttrice televisiva è partita da due settimane con una nuova edizione di Domenica In. Mara Venier si è detta molto soddisfatta del suo lavoro e dei suoi impegni svelando al suo pubblico che sarà presente in studio almeno fino a quanto il pubblico la vorrà.

Gli ascolti almeno fino allo scorso anno sono stati sempre più che soddisfacenti, motivo per cui fino ad oggi non ci sono mai stati dubbi sul suo futuro in Rai. Qualcosa però sarebbe successo la scorsa domenica, e questo potrebbe presto cambiare le carte in tavola. Andiamo a vedere insieme cosa sta accadendo

Mara Venier vicina all’addio a Domenica In?

Come ci fanno sapere i dati Auditel, Mara Venier ha perso la sua sfida di ascolti, con la concorrenza data da Maria De Filippi con Amici. Il confronto diretto tra le due trasmissioni del pomeriggio del dì feriale ha fatto registrare in Rai il 16.9% di share, contro il 24.1% per il talent di Canale 5.

Tempo fa, la stessa conduttrice aveva fatto sapere al suo pubblico di restare a Domenica In, almeno fino a quando i telespettatori lo volevano…. Cosa succederà adesso? La Venier, pensando al suo futuro potrebbe decidersi di concedersi una pausa, e pare che ci sia già la sua erede. Una conduttrice Rai alla quale è particolarmente legata personalmente.

Terremoto in Rai: chi potrebbe sostituire la conduttrice

Questa indiscrezione ha fatto subito il giro del web e dei settimanali di gossip. Chi potrebbe ereditare il talk domenicale? A farlo sapere è proprio Nuovo Tv: “Eleonora è la perfetta erede e l’unica a cui Mara pare voglia lasciare la sua trasmissione”.

Di fatto Eleonora Daniele di grande affetto e stima per la collega. Oltre a condividere la stessa passione per il lavoro sono anche grandi amiche. E proprio parlando della Daniele che ha affermato: “Quando la guardo negli occhi so che mi posso fidare perché lei, come me, ha vissuto momenti davvero molto difficili”.

Per tutte le altre news e anticipazioni continuate a seguirci sempre su kontrokultura