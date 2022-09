Totti-Blasi, svelati retroscena sui rapporti intimi: ecco come si comportava lei a letto

In queste ore, un caro amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli, ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato dei retroscena piuttosto intimi sul rapporto tra il suo amico e Ilary Blasi. L’amico dell’ex calciatore ha difeso a spada tratta Francesco, al punto da portare alla luce questioni davvero private.

Il protagonista, infatti, ha svelato alcuni episodi, che gli sono stati raccontati da Totti, in merito alla sfera intima tra Il Pupone e sua moglie. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le confessioni sui rapporti intimi tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Alex Nuccetelli ha svelato retroscena intimi sul rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nello specifico, il protagonista ha confermato che le cose tra loro non andavano bene da diverso tempo. In seguito, poi, ha aggiunto che i problemi tra loro erano anche di natura intima e passionale. A tal proposito, Alex ha detto che Totti è sempre stato un topo molto focoso, pertanto, in più occasioni cercava un contatto fisico con sua moglie.

Ilary, per contro, da un po’ di tempo a questa parte, aveva cominciato a mostrarsi piuttosto fredda. La donna, infatti, in disparate occasioni diceva a suo marito di essere piuttosto stanca e di avere mal di testa. Questo, a parere di Alex, ha contribuito sempre di più ad aumentare la distanza tra i due, fino a condurli verso una strada senza uscita, che li ha portati alla rottura definitiva.

La bomba di Alex: accordo tra Ilary e Francesco

Insomma, stando a quanto rivelato da Alex, dunque, Francesco Totti e Ilary Blasi avevano dei problemi anche intimi. Questo, probabilmente, ha spinto l’ex calciatore a cercare le attenzioni che gli mancavano in un’altra donna. Nel corso dell’intervista rilasciata a Turchesando, poi, Alex ha parlato anche della faccenda dei Rolex. A tal proposito, ha detto che, per arrivare a formulare pubblicamente simili accuse, vuol die che Totti era arrivato ad un punto di saturazione estrema.

Nuccetelli, poi, ha sganciato un’altra bomba. Nello specifico, ha parlato di un tacito accordo che esisteva da anni tra Francesco e Ilary. I due, infatti, negli ultimi anni pare avessero delle relazioni extraconiugali che, tuttavia, non sarebbero mai dovute venire alla luce per tutelare la loro famiglia. Francesco sembrerebbe aver avuto più scappatelle, ma di breve durata, mentre la conduttrice pare abbia avuto solo un paio di frequentazioni, ma piuttosto lunghe.