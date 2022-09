Alessandra Celentanto, chi è il fidanzato misterioso? Svelata la sua identità

Il 25 settembre è andata in onda la seconda puntata di Amici, e molta curiosità ha suscitato Alessandra Celentano e il suo fidanzato

Domenica è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici. Come sempre grande protagonista è stata Alessandra Celentano che prima di sospendere la maglia al ballerino Ramon, ha suscitato molto interesse dal parte del pubblico per una rivelazione intima e personale.

Maria ha stuzzicato l’insegnante chiedendole cosa avesse fatto questa estate e se si fosse fidanzata. La risposta della maestra è stata un clamoroso si e da ore ormai tutti si stanno chiedendo chi è il misterioso compagno della donna.

Maria De Filippi stuzzica la Celentano e svela che è fidanzata

A scatenare la curiosità dei fan che in queste ore si stanno chiedendo chi è il fidanzato misterioso della Celentano è stata proprio Maria de Filippi. La conduttrice ha chiesto aiuto a Rudy Zerbi per avere informazioni e lui qualcosa ha rivelato.

Il professore di canto, molto amico della Celentano, ha detto: “Lei ne parla nei camerini, si capisce tanto dai dettagli. Le sono arrivati anche dei fiori che non erano mai arrivati. L’unica cosa che ha detto è che è del Nord”.

Inoltre, la conduttrice nel corso della puntata ha voluto elencare anche tutti i cambiamenti della maestra, facendole notare quanto si sia addolcita in questi mesi. Se prima era più severa e dura ora è molto più tranquilla e serena. Chi avrà fatto questo miracolo?

Chi è il fidanzato misterioso della maestra

Alessandra Celentano non ha mai parlato della sua vita privata e di tutto ciò che è intimità. Al momento sappiamo solo che è fidanzata e che ha conosciuto questa persona nel corso di questa stagione appena terminata. E’ un uomo del nord e pare che la riempie di attenzioni.

Prima di questo fidanzato è stata sposata con il finanziere e maestro di karate Angelo Trementozzi. Nel 2012 però la coppia ha annunciato la separazione ma pare che la coreografa e Trementozzi siano rimasti in buoni rapporti. La maestra non ha figli ma ha un nipote, figlio di sua sorella.