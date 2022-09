Amici 22 : NDG ha un “fratello” famosissimo, Sapete chi è?

Nella nuova versione di Amici c’è uno studente Ndg che ha un “fratello” molto noto, tutti lo conoscono, scopriamo di chi si tratta!

Amici 22 è andato in onda da qualche settimana e Maria De Filippi ha già battuto la concorrenza negli ascolti. Naturalmente, questo è grazie alla sua capacità di gestione, a un format forte e, soprattutto, a un team di insegnanti che si comportano bene ogni volta.

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano erano pronti alla lotta, Emanuel Lo si è tenuto su se stesso e Rudy Zerbi è entrato in azione contro Arisa e Lorella Cuccarini. Insomma, alcune dinamiche non cambiano mai. Tuttavia, sono sempre gli studenti a essere diversi.

La classe di quest’anno è molto talentuosa e, come sempre, è difficile che un concorrente o l’altro si presenti e faccia esplodere la coppa di Luigi Strangis. In ogni caso, le carte sono state delineate per i giovani più o meno capaci. Uno dei più popolari è NDG. Mentre molti affermano di essere stufi degli acronimi che seguono l’LDA dell’anno scorso, questo ragazzo intelligente ha molto da vendere.

Il suo nome completo è Nunzio Di Girolamo, e si è presentato ad Amici come cantante. Ma andiamo a scoprire maggiori dettagli sulla sua vita privata, in particolare su uno dei suoi “fratelli” segreti.

Nunzio Di Girolamo: La somiglianza con il famoso comico è evidente

Nunzio Di Girolamo ha 22 anni proviene dalla bellissima capitale italiana. Dopo aver pensato per un po’ di lasciare la musica, ha deciso di prendere in mano un microfono ed è apparso all’audizione di Amici con un pezzo chiamato Fuori. Una canzone in particolare ha toccato le corde di Lorella Cuccarini, che ha scelto di dargli un banco in modo che avesse la possibilità di essere presente alla serata dello spettacolo.

La passione di NDG per il mondo della musica è iniziata da bambino e lo ha portato a pubblicare nel 2019 il brano Panamera, che è diventato rapidamente un disco d’oro. Seguirono altre importanti e fortunate collaborazioni con il produttore Ayden Lau. Alla fine della fiera, era già un giovane molto competente che era sull’orlo del successo anche prima di diventare un membro a pieno titolo della Scuola di Amici. Ma cosa si sa oltre alla sua vita personale? Chi è suo fratello “segreto”?

Ebbene, in realtà “fratello” e “segreto” sono i due termini utilizzati in modo scherzoso per definire un ragazzo per la sua straordinaria somiglianza con… Frank Matano! Questa cosa di certo non sfuggirà ai fan degli amici che hanno riempito le loro bacheche su Twitter per confrontare i due ragazzi! In effetti, le somiglianze esistono. Forse l’unica cosa che manca è la “vera” parentela.