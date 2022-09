Uomini e Donne spoiler 27 settembre: nuovi arrivi e due di picche

Martedì 27 settembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che ci sarà la presentazione dei due nuovi tronisti maschi. Al trono over, invece, continueranno ad esserci delle discussioni.

Riccardo riceverà la visita di una nuova dama, giunta in studio per corteggiarlo. Lui deciderà di tenerla, ma poi ci sarà un colpo di scena. Vediamo nel dettaglio quello che accadrà nella messa in onda di oggi.

Cambio di programma per Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Nella puntata del 27 settembre di Uomini e Donne assisteremo a nuove discussioni al trono over. In particolar modo, verrà chiamato in causa di nuovo Riccardo Guarnieri. Qualche puntata fa, Maria De Filippi gli aveva anticipato che era giunta in trasmissione una dama per conoscerlo. Lui si era mostrato particolarmente interessato a conoscerla. Nel corso della puntata, infatti, vedremo che la dama finalmente entrerà in studio.

Riccardo la lascerà parlare e i due avranno modo di farsi una reciproca prima impressione dal vivo. Guarnieri, allora, deciderà di tenerla ma, dopo un dibattito, cambierà idea. Dopo poco tempo, infatti, il protagonista prenderà la decisione di mandare via la nuova arrivata. In studio, chiaramente, non mancheranno aspri dibattiti e discussioni piuttosto accese tra gli esponenti del trono over. A gettare un po’n di pepe sulle varie situazioni sarà soprattutto Tina Cipollari, che non perderà occasione per punzecchiare chi non le sta a genio.

Spoiler 27 settembre: ecco i nuovi tronisti

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che in studio ci sarà la presentazione dei due tronisti maschi. Loro si chiamano Federico N. e Federico D. Entrambi sono abbastanza giovani, in quanto hanno 25 anni. Il secondo è un volto già noto al pubblico da casa di Canale 5 in quanto ha partecipato ad una precedente edizione di Uomini e Donne. Ad ogni modo, verranno mandati in onda i video di presentazione di entrambi e poi si passerà alla discesa delle corteggiatrici.

Le ragazze sono venute in studio accettando di partecipare ad un appuntamento al buio. Proprio per tale ragione, le protagoniste potranno decidere se rimanere per uno dei due, per entrambi, oppure se andare via. Tra loro, dunque, ci sarà un primo approccio e ci saranno i primi balli. I due ragazzi avranno la possibilità di esprimere le loro prime impressioni sulle ragazze che conosceranno.