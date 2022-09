GF Vip, Elettra Lamborghini manda una stoccata a Ginevra, poi cancella tutto (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip c’è stato un blocco dedicato alla questione inerente la lite tra Ginevra ed Elettra Lamborghini. La concorrente del reality show ha, ancora una volta, dichiarato di non essere a conoscenza dei motivi che hanno spinto sua sorella a chiudere ogni tipo di rapporto con lei.

Elettra, fino a questo momento, era rimasta in assoluto silenzio, non facendo nessun tipo di commento, anzi, emanando una diffida contro la sua consanguinea. Nel corso della puntata di ieri del reality show, però, la cantante ha pubblicato una Instagram Stories, che poi ha immediatamente rimosso. Vediamo cosa aveva scritto.

I commenti di Elettra Lamborghini durante la puntata del GF Vip

La lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini sta divenendo uno dei temi più trattati durante l’edizione di quest’anno del GF Vip. Malgrado la diffida da parte di Elettra, sua sorella sta continuando a parlare di lei e di quello che è accaduto. La giovane sostiene di non aver fatto nulla di grave al punto da generare le ire di sua sorella. Sul web, però, c’è chi non la pensa in questo modo. Ieri, infatti, durante la diretta, Giulia Salemi ha letto un tweet in cui un utente ha scritto che Ginevra deve pur aver fatto qualcosa per generare le ire della consanguinea.

A tale commento, Elettra ha reagito mettendo un mi piace. La concorrente del GF Vip ha commentato l’accaduto in diretta esortando sua sorella ad esporre anche a lei i motivi per cui ha deciso di interrompere ogni rapporto con lei. Ad ogni modo, come se non bastasse, in seguito è accaduto anche altro. La cantante, infatti, ha pubblicato una IG Stories, che poi ha immediatamente cancellato.

Ecco la presunta stoccata di Elettra contro Ginevra, poi rimossa

Mentre al GF Vip si parlava della lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini, la prima ha pubblicato un commento sui social in cui ha mostrato la canzone di Fabri Fibra “Mal di stomaco”. La donna si è soffermata soprattutto sul punto in cui il cantante dice di provare il vomito nell’ascoltare alcuni fatti. Dopo pochissimi minuti, però, tale storia è stata subito rimossa dall’account di Elettra.

Questo, dunque, ha spinto moltissimi fan a credere che tale intervento fosse proprio una stoccata contro Ginevra e tutto quello che stesse raccontando durante la diretta del GF Vip. Anche il fatto che Elettra abbia cancellato tutto nel giro di pochissimi minuti, inoltre, sta lasciando sempre più spazio all’ipotesi che si sia trattato di una frecciatina.