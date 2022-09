Alfonso Signorini mette in imbarazzo Giulia Salemi al GF Vip: la bomba sulla gravidanza (VIDEO)

Durante la messa in onda di ieri del GF Vip c’è stato un momento alquanto imbarazzante per Giulia Salemi. Alfonso Signorini, infatti, ha fatto una battuta inerente una possibile gravidanza dell’influencer.

Lei, palesemente non a suo agio, ha dato una risposta che ha generato ancora più sgomento tra i telespettatori. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e qual è stata la reazione del popolo del web.

La battuta di Alfonso Signorini su Giulia e Pierpaolo

Giulia Salemi ha vissuto qualche momento di imbarazzo durante la scorsa puntata del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui Alfonso Signorini ha tessuto le lodi di Pierpaolo Pretelli come padre. In seguito, poi, il conduttore ha fatto una battuta sulla Salemi dicendo che il suo fidanzato fosse già padre, ma di un figlio non suo. Già questa battuta è stata interpretata in malo modo da diversi utenti del web, i quali l’hanno reputata inopportuna.

Ad ogni modo, ad animare ulteriormente la situazione è stata Giulia. La ragazza, infatti, ha detto ad Alfonso di non preoccuparsi, in quanto questo potrebbe avvenire molto presto. La giovane, ha anche esortato il direttore del magazine Chi a preparare già una copertina, in quanto l’annuncio ufficiale verrà fatto proprio sul suo giornale. Come se non bastasse, poi, la Salemi ha aggiunto anche quando potrebbe avvenire il lieto evento. La ragazza, infatti, ha detto che nel giro di un paio di mesi potrebbe essere diramata la notizia.

La Salemi sgancia una bomba al GF Vip

Il botta e risposta tra Alfonso Signorini e Giulia Salemi al GF Vip ha esilarato il pubblico da casa. In primo luogo per le dichiarazioni di Giulia. L’influencer, infatti, con quelle parole ha dato adito all’ipotesi secondo cui lei e Pierpaolo abbiano intenzione di allargare la famiglia nel giro di poco tempo. In secondo luogo, però, tale questione ha generato anche un po’ di malcontento.

Alcuni fan dei Prelemi, infatti, hanno trovato assolutamente fuori luogo l’intervento di Signorini. Rimarcare il fatto che Pierpaolo avesse un figlio con un’altra donna e non con Giulia, infatti, è sembrata una scelta alquanto discutibile dal punto di vista del tatto e dello stile. Pertanto, sul web in molti hanno attaccato il presentatore tacciandolo di essere una persona davvero indiscreta e fuori luogo.