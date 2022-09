Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo l’aborto: il video in lacrime per il suo compagno

Come tutti i fan avranno avuto modo di sapere, qualche giorno fa, Selvaggia Roma ha avuto un aborto spontaneo. La giovane ha perso la bimba che portava in grembo ed ha deciso di sparire dai social.

A distanza di qualche giorno dal triste annuncio, però, la giovane è riapparsa sul suo account Instagram e lo ha fatto con un video davvero molto toccante, dedicato essenzialmente al suo compagno, il calciatore Luca Teti. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Il ritorno sui social di Selvaggia dopo l’aborto

Selvaggia Roma ha, purtroppo, avuto un aborto spontaneo. Durante una visita di controllo, la ginecologa si è resa conto che il cuore della sua piccola non battesse più. L’influencer ha informato i fan della triste notizia attraverso il suo account Instagram, ma al contempo ha chiesto anche massimo riserbo. Per lei e per il suo compagno è un momento orribile e delicatissimo, pertanto, ha annunciato che sarebbe tornata sui social solo quando se la sarebbe sentita.

In queste ore, però, Selvaggia ha deciso di tornare attiva con un video molto toccante. La giovane ha realizzato una clip al cui interno sono presenti delle foto che la ritraggono da quando era bambina fino ad ora. In sottofondo, poi, c’è la sua voce fuoricampo attraverso la quale racconta un po’ della sua vita e dei suoi stati d’animo.

Il toccante video della Roma per il suo compagno

Nel video in questione, Selvaggia ha spiegato che la vita, purtroppo, in più occasioni l’ha spinta a dover togliere quel sorriso smagliante dal volto. Malgrado le delusioni e le batoste subite, però, la Roma non ha mai smesso di sforzarsi di sorridere, in quanto aveva profondamente bisogno di sapere che ne fosse ancora capace. Successivamente, poi, Selvaggia Roma è passata a raccontare il suo rapporto con Luca Teti, anche lui devastato dal tragico aborto.

A tal proposito, gli ha voluto fare una dedica esprimendogli tutto quello che prova per lui. A tal proposito, ha detto che, da quando è entrato a far parte della sua esistenza, le cose sono cambiate. Grazie a lui, infatti, Selvaggia ha ritrovato il sorriso e la forza di andare avanti, che nell’ultimo periodo vacillavano. Anche se non glielo dice spesso, la Roma ha voluto palesare l’amore incondizionato che nutre per Luca. Il tutto, chiaramente, è stato condito da lacrime e voce tremante.