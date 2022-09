Uomini e Donne, due cavalieri infrangono il regolamento? “Nessun rispetto per il programma”

In queste ore si sta molto parlando di una coppia di cavalieri di Uomini e Donne i quali sembrerebbero aver infranto il regolamento della trasmissione. I protagonisti di questo avvenimento, infatti, si sono fatte vedere insieme in pubblico prima della messa in onda delle puntate.

Di solito, tutti i concorrenti del dating show di Maria De Filippi sono tenuti a non pubblicare nulla sui social in merito a come siano andate le cose in studio proprio per rispetto della trasmissione. Le cose, però, non sono andate così per due esponenti. Vediamo di chi si tratta e cosa è successo.

Le segnalazioni sulla coppia di Uomini e Donne

Due protagonisti del trono over di Uomini e Donne pare si siano comportati in maniera poco rispettosa del regolamento del talk show. Le persone chiamate in causa sono Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Così come trapelato dalle anticipazioni, i due si sono incontrati in studio ed hanno deciso di iniziare una conoscenza. Dopo alti e bassi, poi, pare che le cose abbiano preso una piega sempre più seria.

Molti utenti del web, infatti, in queste settimane hanno diffuso diverse segnalazioni volte ad immortalare i due giovani in reciproca compagnia. In più occasioni, infatti, i due si sono fatti beccare insieme, in quanto si sono frequentati alla luce del sole. Sono svariate le foto e i video in cui si vede palesemente che tra loro ci sia una relazione. In queste ore, poi, è arrivata un’ennesima conferma.

Regolamento infranto, ci saranno conseguenze?

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha condiviso sul suo account Instagram un’ennesima segnalazione da cui si evince che Roberta e Alessandro siano una coppia a tutti gli effetti. Una fan, infatti, ha dichiarato che i due si stanno comportando come due fidanzati, per tale ragione, sembra proprio che potrebbero aver lasciato la trasmissione. Ad ogni modo, il loro atteggiamento sta indignando parecchio il pubblico da casa.

In molti, infatti, stanno accusando i due protagonisti di essere stati poco rispettosi del regolamento di Uomini e Donne. Mostrarsi in pubblico in maniera così esplicita, prima ancora che venga mandata in onda neppure la prima puntata legata al loro incontro, sembra una scelta alquanto discutibile. Per loro, dunque, potrebbero esserci delle ripercussioni? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Intanto, anticipiamo che da mercoledì andranno in onda le puntate in cui è previsto il ritorno in studio di Roberta.