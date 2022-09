Grande Fratello Vip, Giucas Casella commette una clamorosa gaffe in diretta: Signorini con le mani in faccia

E’ andata in onda ieri sera una nuova puntata del Grande Fratello Vip, come sempre tante nomination e tanti colpi di scena

La puntata del Grande Fratello Vip è iniziata subito con il botto. Protagonista della prima parte della diretta Giucas Casella che su invito di Alfonso Signorini gli ha chiesto di entrare nella Casa e di avere un confronto con Romita.

Nei giorni precedenti il giornalista lo ha accusato pesantemente definendolo viscido e vecchio bavoso. Tali parole hanno offeso pesantemente l’ex gieffino alla quale non ci ha pensato due volte a risponderlo. Ma proprio pochi minuti prima che entrasse nella Casa ha commesso una clamorosa gaffe.

Giucas Casella commette una gaffe clamorosa

Giucas Casella è entrato nello studio del Grande Fratello Vip pieno di energia e di entusiasmo. Nello stesso tempo, però non ha nascosto nemmeno la sua rabbia per quello che ha detto Attilio Romita nei suoi riguardi qualche giorno prima.

Giucas Casella che nella scorsa edizione faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani, per un quarto d’ora… Una cosa viscida, brutta, di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due ragazze mentre tentava di acchiappare un po’ di pelle”. Insomma, parole non proprio carine che hanno scatenato il noto illusionista.

Prima di entrare in Casa, Alfonso ha chiesto a Giucas il motivo per cui avesse deciso di ritornare al GF, e Casella senza giri di parole ha affermato di voler parlare con quello… chiamandolo Re Mita. Signorini appena ha capito che Giucas non sapesse nemmeno il cognome di Attilio si è messo le mani in testa, ricordandogli che Re Mita è venuto a mancare qualche mese fa, e di lasciarlo in pace.

Il confronto al Grande Fratello Vip

Il confronto tra Attilio e Giucas è stato molto accesso. Casella non ha preso bene le parole del gieffino nei suoi confronti e non ha esitato ad esprimere la sua. Hai detto che sono morboso…Mi hai definito viscido, vecchio bavoso, non te lo ricordi? Hai detto che toccavo le ragazze, ma cosa dici? Sai che tutto il web e i ragazzi del Grande Fratello mi hanno incoraggiato e chiamato? Tu che hai fatto il balletto qui dentro. Ti sei dimenticato di quello che hai fatto?”