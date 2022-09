Ballando con le Stelle, nata la prima coppia: “C’è amore tra i due”

Ballando con le stelle prende il via l’8 ottobre, ma l’amore è già nell’aria. La conduttrice radiofonico Andrea Delogu ha postato una storia su Instagram

Il cast che compone il nuovo Ballando con le Stelle, la cui premiere è prevista per l’8 ottobre, ha fatto buone promesse.

Tra i volti più attesi in pista Gabriel Garko e Paola Barale, che sembravano agguerriti e disposti a portare a casa la vittoria. Concentrati sui personaggi meno conosciuti. Molto spesso i nomi più incredibili si trasformano in vere e proprie “chicche” sulle trasmissioni di Rai 1.

Una versione che non è ancora partita, ma è già ricca di commenti sul veleno e sulle polemiche che hanno investito i social in questi giorni. Su tutti il ​​critico di Lorenzo Biaggiarelli, fidanzato di Selvagia Lucarelli, membro stabile della giuria, che, anche in questo caso, deve rimanere la sua rigidità.

Inoltre, non dimentichiamo Enrico Montesano e il cosiddetto “veto”, che chiede a tutti in studio di non parlare delle sue lotte con vaccini e mascherine anti-Covid. Nelle scorse ore, però, sembra esserci una “bomba” legata alla prima storia d’amore nata nel cast: chi è e chi l’ha svelata.

Ballando con le stelle, Andrea Delogu svela la prima coppia innamorata

Una delle sorprese che sicuramente illuminerà la pista da ballo di Ballando con le Stelle a partire da sabato 8 ottobre è la portavoce radiofonica Ema Stockholma. Conosciuta tra radio e televisione, questa ragazza ha una personalità molto forte con uno stile unico e audace. La ragazza è molto legata alla conduttrice Andrea Delogu, che insieme conducono la trasmissione su Rai Radio 2. Ieri Ema si è recata in sala prove per la sua prima seduta in compagnia dei professionisti con cui era.

Si parla di Angelo Madonia, che ha raggiunto in videochiamata per mostrare tutto all’amica. Andrea non ha perso occasione per elogiare se stessa e soprattutto ha dato una bella frecciatina ai due. “Ma c’è amore tra di voi?” I ragazzi, ovviamente imbarazzati dalla domanda, risero subito, negando l’allusione. Tuttavia, il loro atteggiamento goffo e teso ha sollevato molti sospetti e ha portato i fan a pensare che qualcosa potesse davvero essere successo tra i due. Dobbiamo solo tenere gli occhi fissi sulla trasmissione per capirla.