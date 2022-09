Incredibile al Grande Fratello Vip: “Si sono picchiate” (VIDEO)

Al Gf Vip, un concorrente ha ammesso di aver visto una concorrente litigare e picchiarsi con un altro dei personaggi principali del reality. Queste sono due donne che si alzano le mani

A una settimana dalla messa in onda della settima edizione del Grande Fratello Vip, nella casa più seguita d’Italia, sono iniziate le prime domande e rivelazioni, che nessuno si aspettava.

Il caso che ha fatto parlare tutti è stato senza dubbio il rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, dove la donna ha accusato l’uomo di essersi innamorato di lei e si è rinnegato tutto per preservare la sua immagine.

Gf Vip: Due donne che litigano

Dopo accese discussioni, i due sono giunti a un accordo, ma non è bastato a lenire gli animi dei telespettatori a cui non piaceva Elenoire sul web, e anche perché i commenti emessi su Ginevra Lamborghini non erano proprio dei migliori.

Ma il pubblico era particolarmente interessato anche ai due vipponi, che sembravano avvicinarsi ogni giorno di più e, sorprendentemente, non a due giovani.

Con il nome Belprati, molti utenti di Twitter hanno visto il peculiare atteggiamento e il flirt di Pamela Prati e Marco Bellavia, e molti sperano che tra i due succeda qualcosa.

La donna, infatti, sembrava rinata dopo l’ingresso di Bellavia. All’inizio era taciturna e dormiva persino da sola da qualche parte in casa, ma ora sembra essere più placata, tranquilla e le piace scherzare con il suo nuovo arrivato.

L’ex modello e attore, noto per aver guidato negli anni programmi TV per bambini Bim Bum Bam, ha chiesto a Prati se fosse fidanzata prima di dichiarare che la considerava bellissima.

L’ispirazione di Giovanni Ciacci

Ma dopo l’ingresso nella casa del Bellavia, il 22 settembre, è entrato in casa anche Giovanni Ciacci, che ha avuto un brutto rapporto con Pamela Prati perché l’ha sempre accusata di inventare Tutto sul caso Mark Caltagirone e che avrebbe creato tutto ad arte solo per far parlare di sé.

Appena entrato in casa di Ciacci, fu accolto con una gelida accoglienza da Prati, ma col passare del tempo i due cercarono di conoscersi, e lo stesso Ciacci ammise di non riconoscerla perché lei era tranquilla e confortante.

Con Prati e Ciacci che confortano Elenoire in crisi a causa di problemi con Salatino, l’uomo dalla barba blu ha ammesso alla showgirl di averla vista calma, cosa che ha confermato durante la sua esibizione e spettacolo, molti ballerini vanno nel suo camerino per dirle che capisce i loro problemi e riceve consigli da lei.

In che senso Valeria Marini e Pamela Prati si sono picchiate in passato ? #gfvip pic.twitter.com/KGyXp0u5oM — Ginevra (@Ginevracasalin) September 26, 2022

Successivamente, durante una presentazione con Sara Mancuso, Ciacci ha ammesso di essere rimasto sorpreso nel vedere con occhio diverso Pamela Prati molto diverso da quello che aveva immaginato, e ha rivelato di averla vista picchiarsi con un altro personaggio principale del reality show.

Mentre si rilassava, l’uomo confidava alla sua coinquilina di aver lavorato con Valeria Marini, che aveva partecipato a tre Gf Vip, e che in quel periodo la showgirl aveva lavorato con Prati, e le due un giorno vennero a litigare, arrivando addirittura a picchiarsi.

Valeria Marini e Pamela Prati hanno sempre ammesso di aver gareggiato in precedenza, ma le due si sono comportate da così buone amiche e complici nella prima edizione del GF Vip che la stessa Marini ha cercato di convincere Prati a non abbandonare la competizione e a non impegnarsi come ha fatto lei al momento potrebbe causargli una squalifica.