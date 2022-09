Il Paradiso delle signore anticipazioni 29 settembre: Marcello confessa il suo segreto

Le anticipazioni della puntata di giovedì 29 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Marcello arriverà a confidarsi con Salvatore e Armando. Il giovane, infatti, racconterà loro il suo segreto.

Vittorio sembrerà pronto ad acquisire le quote del grande magazzino di Adelaide, mentre Irene farà una triste scoperta. A quanto pare, Alfredo non si è comportato in maniera completamente sincera nei suoi confronti.

Irene delusa da Alfredo al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 29 settembre del Paradiso delle signore vedremo che al grande magazzino si respirerà un clima parecchio gioioso. Ezio, Armando e Vittorio, infatti, diranno di essere entusiasti per come sta andando la nuova collezione. Tra Gemma e Stefania, invece, ci sarà un piccolo e graduale riavvicinamento. La prima continuerà a nutrire la speranza di poter ricucire il rapporto con la sua sorellastra e, in effetti, questo potrebbe accadere, ma con gradualità.

Irene, dal canto suo, continuerà a ricevere le avances di Alfredo. Quest’ultimo, però, non è stato del tutto sincero con la Cipriani. Proprio nel momento in cui la capocommessa si lascerà un po’ andare con lui, riceverà una notizia che irrigidirà di parecchio il suo comportamento. Nel frattempo, Marcello si comporterà in maniera sempre più strana e ambigua.

Anticipazioni 29 settembre: la confessione di Marcello

Nella puntata del 29 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Marcello deciderà di raccontare tutto a Salvatore e Armando. Dopo che i due hanno scoperto che la figura dell’ingegner Basile fosse stata inventata, Barbieri si troverà costretto a raccontare la verità. A tal proposito, il giovane confesserà la vera identità dell’uomo avvolto nel mistero. Il ragazzo si troverà a rivelare anche chi sia stata la sua mentore.

Su di un altro versante, intanto, assisteremo ad una svolta al grande magazzino. Adelaide si dirà pronta a cedere le sue quote del negozio. Vittorio, dal canto suo, sarà estremamente interessato ad acquisirle. Proprio per tale ragione, si farà avanti e la contessa accetterà di cederle a lui. A convincere la donna a fare questo passo distensivo nei confronti del direttore del grande magazzino sarà Matilde. La donna ha avuto modo di legare parecchio con Vittorio, pertanto, intercederà con la contessa in suo favore. Finalmente, dunque, verrà ripristinato un clima cordiale e sereno al grande magazzino dopo questo cambiamento? Vedremo.