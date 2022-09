Oroscopo 28 settembre 2022: Ariete altalenanti, i Bilancia splendono

Secondo l’oroscopo del 28 settembre, i nati sotto il segno del Toro devono essere meno egocentrici. I Capricorno sono in netta risalita

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ confusi. In questo periodo state alternando momenti in cui vi sentite al settimo cielo e altri in cui vi trovate all’inferno. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali bisogna essere determinati.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 28 settembre vi invitano ad essere un po’ meno egocentrici. Spesso tendete a focalizzare troppo l’attenzione su voi stessi, trascurando i bisogni degli altri.

Gemelli. Nel lavoro dovete tenere gli occhi ben aperti. Dal punto di vista dei rapporti sentimentali, invece, siete un po’ chiusi. Forse a causa di quello che avete vissuto in passato, potreste fare fatica ad aprirvi.

Cancro. Nella vita è sempre meglio non fare pronostici e vivere un po’ di più alla giornata. In ambito sentimentale, invece, è tempo di concedersi e lasciarsi andare a qualche piccolo vizio.

Leone. Ci sono delle situazioni che andrebbero sviscerate quanto prima. Se non vi sta bene qualcosa, evitate di tenere tutto dentro. Lottate allo scopo di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Vergine. Cercate di essere un po’ più obiettivi e risoluti. Spesso tendete a perdervi in chiacchiere e questo potrebbe portare alla nascita di qualche incomprensione. Dal punto di vista sentimentale, invece, non dovete perdere di vista i vostri obiettivi.

Previsioni 28 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Tendenzialmente siete persone generose, tuttavia, allo stesso modo in cui date tanto, sapete anche togliere tutto. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, state attraversando un periodo splendente.

Scorpione. Oggi non vi sente esattamente al top della vostra forma fisica. Dal punto di vista dell’amore, invece, le cose vanno a gonfie vele, soprattutto se state pensando di compiere un passo importante.

Sagittario. Nel lavoro vi sentite un po’ sottopressione. Non abbiate paura, poco alla volta tutti i nodi verranno al pettine. Siete poco energici oggi, ma da domani tornerete in grande forma.

Capricorno. Momento di grande risalita per voi. Le previsioni dell’oroscopo del 28 settembre vi invitano a cogliere la palla al balzo per dimostrare a tutti quanto valete. In amore ci vuole un pizzico di audacia in più.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Non vi arrendete al primo ostacolo e continuate a lottare sempre per raggiungere i vostri obiettivi. Nel lavoro ci vuole tempo, ma arriverete ovunque vorrete.

Pesci. Se siete in attesa di una risposta, cercate di essere meno impazienti. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, è tempo di cogliere la palla al balzo e approfittare di questo momento di positività per dichiararvi.