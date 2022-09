Uomini e donne, Riccardo Guarnieri fa un passo indietro: la sua scelta lascia sgomento

Riccardo Guarnieri ancora protagonista di Uomini e donne: la sua scelta lascia il pubblico sgomento

E’ da poco iniziata una nuova stagione di Uomini e donne e già possiamo dire sono tanti i colpi di scena. Come sempre protagonista esclusiva Gemma Galgani accompagnata però da un altro storico cavaliere.

Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri che dopo aver lasciato il programma l’hanno scorso è ritornato nel parterre. A lasciare tutti senza parole la sua decisione di voler corteggiare la giovane tronista Federica ma anche la sua insicurezza nei confronti di Ida Platano.

Ma non solo, per lui si presenterà una giovane ragazza che prima deciderà di tenere e poi all’improvviso manderà via. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Riccardo Guarnieri ancora protagonista di Uomini e donne

Riccardo pare non aver ancora dimenticato Ida Platano anche se le sue parole e i suoi gesti sono sempre poco chiari. Ancora una volta a mettersi tra i due ci ha pensato Maria De Filippi chiedendogli di essere chiaro e schietto nei conforti della ex. Guarnieri ha precisato che con la Platano non ha intenzione di riprovarci e quindi è tempo di guardare avanti al futuro.

Come sempre, le sue parole non hanno portato a nulla e dopo un tentennamento ha espresso il desiderio di voler conoscere la nuova tronista. Federica è una ragazza molto simpatica ma con il cavaliere è stata subito chiara: per corteggiarla deve passare tra i ragazzi. Ovviamente, anche in questo caso, il tarantino si è tirato indietro, spiegando che non ha più l’età per certe cose.

Il cavaliere manda via la sua nuova corteggiatore

Nella puntata che vedremo a breve, per Riccardo arriverà una nuova corteggiatrice. All’inizio il cavaliere sembrerà interessato ma basteranno poche parole per fargli cambiare idea e mandarla via. Una decisione che scatenerà un putiferio in studio, dove non mancheranno le critiche e gli insulti. Come sempre a calmare le acque in studio ci penserà Maria De Filippi.

