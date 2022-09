Uomini e Donne puntata 28 settembre: brutta fine per Ida e Alessandro

La puntata del 28 settembre di Uomini e Donne sarà caratterizzata da tanti colpi di scena e discussioni. L’edizione di quest’anno del talk show pomeridiano è cominciata con il botto, in quanto sono davvero molte le discussioni che sono scoppiate in questi primi giorni di messe in onda.

Oggi assisteremo a nuovi scontri che riguardano il trono over, ma saranno coinvolti anche due ex personaggi del trono classico. Una coppia nata nel programma, infatti, tornerà in studio per annunciare la rottura.

Altre liti e decisioni inattese a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 settembre, di Uomini e Donne vedremo che continueranno le discussioni al trono over. Ida Platano e Alessandro Vicinanza erano usciti insieme per provare a riallacciare il loro rapporto. Le cose, però, per la seconda volta, non hanno funzionato affatto. In studio, infatti, si aprirà un dibattito molto acceso durante il quale saranno chiamati in causa anche altri protagonisti.

I due racconteranno di non essersi trovati bene, pertanto, prenderanno la decisione di mettere un punto definitivo alla loro conoscenza. Ad ogni modo, nella faccenda si intrometterà anche Riccardo Guarnieri, il quale non potrà fare a meno di scontrarsi con Alessandro. Ad un certo punto, poi, ci sarà l’intromissione anche da parte di Armando Incarnato, che non perderà occasione per accusare Riccardo di fare solo delle figuracce.

Puntata 28 settembre Uomini e Donne: ritorni dal passato

Dopo un aspro dibattito, poi, si passerà a parlare anche di altro. Maria De Filippi chiamerà in studio una coppia che ha preso parte a Uomini e Donne un po’ di tempo fa. Loro sono Chiara Rabbi e Davide Donadei, i quali annunceranno la fine della loro storia d’amore. I due spiegheranno i motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione così estrema e poi si affronterà anche un altro tema.

Ad un certo punto, infatti, entrerà in studio anche Roberta Di Padua, la quale è stata accusata di aver giocato un ruolo importante nella fine della storia tra i due ragazzi. La dama, però, si difenderà da ogni accusa è dirà di nutrire solo un’amicizia per l’ex tronista. In seguito, poi, vedremo che un cavaliere si interesserà alla protagonista. Alessandro, infatti, le chiederà di rimanere in trasmissione per poterla conoscere. Come reagirà la Di Padua? Lo scopriremo molto presto.