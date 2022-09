Piattaforme di trading: cosa sono, come funzionano

Le piattaforme di trading sono l’interfaccia operativa dei siti che consentono di fare speculazioni online. In Italia e in Europa operano molti siti per il trading, alcuni di questi propongono la medesima piattaforma mentre altri ne offrono di originali. Per chi si avvicina al trading riconoscere quale sia la piattaforma più adatta è uno dei primi compiti da svolgere. Anche perché la proposta disponibile è ampia e le caratteristiche tra una piattaforma e l’altra variano in modo sostanziale.

Una o più piattaforme

Per potersi dedicare alle speculazioni online è necessario attivare un conto operativo sul sito di un broker, ossia di un intermediario autorizzato a rivolgersi a clienti europei. Accedendo al sito del broker si ha la possibilità di utilizzare una o più piattaforme. La scelta sta al singolo broker che può proporre una singolo interfaccia, come avviene ad esempio con la piattaforma FXORO, oppure di offrire ai propri clienti soluzioni differenti tra di loro.

In linea generale i broker tendono ad avere una sola piattaforma; è vero però che alcuni ne propongono varie, che si differenziano per tipologia di interfaccia utente, o anche per strumenti finanziari disponibili. In alcuni casi infatti varia non solo la piattaforma ma anche il tipo di account disponibile. Ci sono piattaforme accessibili solo a clienti che saldano un abbonamento mensile, mentre altre sono gratuite e il pagamento si effettua su ogni singola operazione svolta.

Le caratteristiche di una piattaforma di trading

Trattandosi dell’interfaccia che si utilizza quotidianamente mentre si fa trading è chiaro che la scelta della piattaforma più indicata è molto importante. Può essere fatta considerando alcuni elementi, a partire come abbiamo detto prima dalla richiesta economica.

Per fare un esempio pratico: chi si dedica al trading in modo professionale, quotidianamente, può prediligere le piattaforme che richiedono un abbonamento; chi invece partecipa solo sporadicamente alle speculazioni potrebbe preferire il pagamento sulla singola attività di trading. Un’altra caratteristica essenziale da valutare è la semplicità di utilizzo o la possibilità di avere a disposizione uno strumento più o meno intuitivo. Anche qui si tratta di solito di una questione soggettiva, perché ognuno ha abitudini diverse e predilige uno strumento rispetto a un altro.

È chiaro però che una piattaforma di trading che ci appare complessa e difficile da utilizzare non è mai la scelta ottimale. Ci sono poi piattaforme di trading che vanno scaricate e installate sul computer, altre invece accessibili direttamente online utilizzando le credenziali personali. Allo stesso modo alcune piattaforme funzionano su qualsiasi dispositivo, anche sullo smartphone, mentre altre necessitano del computer per essere utilizzate.

La proposta in fatto di speculazioni

Come detto in precedenza, le piattaforme di trading disponibili in Europa sono molte; la proposta in fatto di strumenti finanziari da utilizzare è molto variegata ed è essenziale per il singolo trader trovare quella che incontra maggiormente le sue personali esigenze.

Una buona fetta di piattaforme è dedicata al trading con i derivati, quindi CFD ed ETF su tutti; ci sono poi piattaforme che propongono speculazioni sui fondi di investimento, in borsa o anche con la compravendita di criptovalute, queste ultime sono solitamente chiamate exchange. Trattandosi di strumenti molto diversi tra di loro, anche per quanto riguarda il rischio di investimento, è bene scegliere con attenzione, considerando la soglia di rischio che ogni diverso tipo di strumento ci propone.