Cristina Quaranta dopo il malore al GF Vip: come sta e cosa ha avuto (VIDEO)

Momenti di grande sgomento nel corso della serata di ieri al GF Vip. Cristina Quaranta, infatti, ha avuto un malore, per cui è svenuta ed ha perso i sensi. I concorrenti si sono molto preoccupati e l’hanno immediatamente soccorsa.

Dopo qualche ora, però, lo staff del programma ha dato degli aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute. Vediamo, dunque, come sta adesso e, soprattutto, che cosa ha avuto nello specifico.

Il malore di Cristina Quaranta e come sta adesso

Cristina Quaranta ha avuto un malore nella casa del GF Vip. La donna era in prossimità del bagno quando, improvvisamente, ha perso i sensi ed è finita sul pavimento. I coinquilini che erano presenti si sono molto spaventati, al punto da recarle immediato soccorso. Si sono sentite grida e parole colme di preoccupazione. Ad ogni modo, la produzione del reality show ha provveduto a cambiare inquadratura in modo da lasciare un minimo di privacy alla donna sdraiata sul pavimento.

I fan, naturalmente, sono andati in panico, ed hanno cominciato a chiedere che cosa fosse accaduto all’ex volto di Non è la Rai. La risposta è arrivata solo dopo qualche ora. La produzione del GF Vip, infatti, ha diramato un annuncio su tutti gli account social in cui ha spiegato che le condizioni di salute della concorrente fossero tornate nella norma. Proprio per tale motivo, la protagonista ha potuto fare ritorno in casa la sera stessa. (Continua dopo il video)

Ecco cosa ha avuto la concorrente del GF Vip

Quello che, però, in molti si stanno domandando è: cosa ha causato il malore di Cristina Quaranta? Ebbene, stando a quanto emerso dai social, pare che la donna stesse manifestando dei malesseri già dalla mattina. Alcuni telespettatori, infatti, hanno commentato sui social l’accaduto ed hanno dichiarato di aver sentito la protagonista dichiarare di avere dei dolori allo stomaco.

Altri, invece, asseriscono che, poco prima di perdere i sensi, la donna abbia gridato dal dolore come se le stesse bruciando qualcosa. Al momento, la tesi più accreditata è che potrebbe aver avuto qualche disturbo all’apparato digestivo, dovuto probabilmente alla differente alimentazione che sta seguendo all’interno della casa. La cosa importante, comunque, è che la donna si sia ripresa e, attualmente, sia tornata insieme ai suoi compagni d’avventura pronta a godersi questa esperienza.