Elettra Lamborghini entra al GF Vip per un confronto con Ginevra? La cantante rompe il silenzio (FOTO)

Dopo giorni di silenzi o di ambigue frecciatine, Elettra Lamborghini ha, finalmente, deciso di intervenire in merito a quanto sta accadendo al GF Vip. Sua sorella Ginevra, infatti, l’ha tirata in ballo più volte, rivangando quanto accaduto in passato tra loro.

La cantante, già prima della partenza del reality show, aveva emanato una diffida, in quanto non voleva che faccende private venissero trattate pubblicamente. Noncurante di ciò, però, Ginevra ha comunque fatto delle confessioni inedite. Elettra, così, ha emanato una seconda diffida ma, non ottenendo il risultato sperato, ha deciso di intervenire sui social per chiarire come stiano le cose.

La lettera dell’avvocato di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha pubblicato due Instagram Stories legate a quanto si sta verificando nella casa del GF Vip. La prima è una lettera del suo avvocato, nella quale è spiegato in termini legali quelli che sono i rapporti tra le due sorelle. L’avvocato in questione ha specificato il fatto che la sua assistita non ha nessuna intenzione di rendere pubbliche le cause che l’hanno portata ad allontanarsi da sua sorella.

Inoltre, Ginevra e lo staff del GF Vip sono già oggetto di diffida, pertanto, sono esortati a non menzionare più il nome di Elettra durante la trasmissione. Il legale della Lamborghini ha specificato che la prima diffida sia stata emessa un mese prima della partenza del reality show e Ginevra sembrava essere d’accordo a non parlare delle faccende familiari. Una volta entrata nel programma, però, la giovane non ha fatto altro che far parlare di sé proprio facendo leva sui disguidi avuti con sua sorella. Alla luce di questo, dunque, l’avvocato ci ha tenuto ad emanare una nuova nota volta ad esortare tutti a smettere di trattare la faccenda. (Continua dopo la foto)

Il commento di Elettra su quanto sta accadendo al GF Vip

Dopo questa lettera ufficiale, poi, è stata Elettra Lamborghini in persona a commentare quanto accaduto al GF Vip. La donna ci ha tenuto a specificare che Ginevra non avrebbe raccontato la verità e non sarebbe realmente interessata a ricucire un rapporto con lei. Se fosse stata davvero intenzionata, infatti, avrebbe provato a mettersi in contatto con lei in privato con toni dimessi, cosa che, a detta di Elettra, non sembra sia accaduta.

Per la cantante, dunque, questo sembrerebbe essere solamente un modo adoperato da sua sorella per far parlare di sé sfruttando il suo nome. Elettra, poi, ci ha anche tenuto a tranquillizzare i fan dicendo di stare bene e facendo sì che mettano l’anima in pace in merito ad un suo possibile ingresso al GF Vip. La Lamborghini, infatti, ha chiarito che non entrerà mai nella casa per parlare di faccende private.