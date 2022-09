GF Vip, nella casa hanno i telefoni? Un audio sospetto crea sgomento (VIDEO)

In queste ore, il pubblico del GF Vip ha sollevato una questione piuttosto interessante che riguarda l’ipotetica presenza di telefoni nella casa. Questa non è la prima volta in cui trapelano indiscrezioni in merito alla presenza di oggetti apparentemente vietati per i concorrenti.

Ad ogni modo, stavolta la frase che il pubblico ha udito è davvero ambigua e potrebbe essere fraintesa. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e come stanno davvero le cose.

La frase di Cristina sui telefoni nella casa del GF Vip

La serata di ieri è stata piuttosto movimentata nella casa del GF Vip. Sono molti gli episodi che si sono verificati, tra cui anche un malore di Cristina Quaranta. La donna, però, nel giro di qualche ora si è ripresa ed ha potuto fare ritorno insieme a tutti gli altri protagonisti. Poco prima di andare a dormire, però, i concorrenti si sono cimentati in un momento di goliardia in cui si sono lasciati andare a canti e balli.

Al termine dello show, poi, la stessa Cristina ha pronunciato una frase che molti da casa hanno frainteso. Nello specifico, la donna si è rivolta ad una sua compagna d’avventura esortandola a prendere il “telefono” in quanto il suo fosse scarico. Tale termine, chiaramente, ha generato molto sgomento poiché i concorrenti hanno l’assoluto divieto di introdurre nella casa apparecchiature elettroniche.

Ecco cosa potrebbe essere successo davvero

Questo, chiaramente, perché i concorrenti del GF Vip devono essere completamente isolati dalla realtà, per tale motivo non possono avere con sé telefoni, tablet, tv e tutto ciò che potrebbe collegarli all’esterno. Tuttavia, per quale ragione Cristina ha pronunciato quella frase così ambigua? La questione è stata affrontata anche dall’influencer Deianira Marzano, la quale ha dato un’interpretazione alquanto interessante di quello che potrebbe essere accaduto.

Nello specifico, la donna ha puntualizzato il fatto che molti concorrenti chiamassero con il termine “telefono” le apparecchiature che contengono le batteri dei microfoni. I motivi celati dietro questa scelta non sono noti, tuttavia, sembra proprio che Cristina si stesse riferendo a tale oggetto e non al cellullare. In effetti sarebbe davvero inverosimile credere che i concorrenti possano circolare così liberamente nella casa con tali dispositivi elettronici senza essere scoperti. in ogni caso, sarebbe opportuno e gradito un intervento della produzione per scongiurare ogni dubbio.