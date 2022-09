Ambra Angiolini di nuovo innamorata: beccata con un collega ” che notte di fuoco”

L’attrice e presentatrice televisiva pare abbia un nuovo amore dopo Massimiliano Allegri

Sembra davvero accantonata la love storie tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. A quanto pare la bellissima attrice pare abbia ritrovato l’amore, con un suo collega.

A lanciare lo scoop il settimanale Diva e Donna che ha fatto sapere alcuni dettagli su una notte di fuoco tra lei e l’uomo misterioso che le sta accanto.

Chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini? Beh, a farcelo sapere è il noto settimanale dove con alcune foto ha mostrato anche l’identità dell’uomo misterioso che le starebbe accanto da un bel po.

Nuovo amore per Ambra Angiolini?

La storia con Massimiliano Allegri, pare sia accantonata, e per la bell’attrice e conduttrice è tempo di voltare pagina. L’uomo che le starebbe accanto in questo momento è Francesco Scianna. I due hanno lavorato insieme tra il 2015 e il 2016.

Hanno recitato in uno spettacolo teatrale, diretto da Michele Placido, il cui nome era Tradimenti. Sarà scattata proprio allora la scintilla a distanza di qualche anno? A dimostrare che tra di loro ci sia del tenero alcune foto che non lascerebbero dubbi.

Lo scoop e le foto che non lascerebbero dubbi

Il settimanale Diva e Donna ha dedicato ad Ambra addirittura una copertina. In questa foto si vede l’Angiolini e Francesco Scianna abbracciati, fianco a fianco. Non si vedono baci, almeno in queste immagini. Infatti, quello che si pensa è che saranno stati solo molto attenti…

Infatti, nel servizio si parla di una notte di fuoco tra i due, ma al momento nessuno ha confermato e smentito la notizia. Dalle foto pubblicate, inoltre, è possibile vedere una certa complicità che tutto sembra essere al di fuori di un’amicizia. C’è da dire, infine, che non è la prima volta che Ambra è stata paparazzata accanto a qualcuno dopo la fine della storia con Massimiliano. Insomma, per adesso non ci resta altro che attendere.

