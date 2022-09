Gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Bruno Arena dei fichi d’India

Addio a Bruno Arena dei fichi d’India

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dello spettacolo. La notizia è arrivata pochi minuti fa e ha lasciato il pubblico davvero sgomento. Stiamo parlando di Bruno Arena dei Fichi D’India.

Bruno Arena si è spento oggi 28 settembre

Una notizia che possiamo dire ha spiazzato il cuore di tutti, amici , parenti e colleghi. Anche i fan del noto comico sono rimasti sgomenti davanti a questo triste annuncio. Ci lascia oggi, mercoledì 28 settembre, all’età di 65 anni, Bruno Arena, conosciuto grazie al duo comico “Fichi d’India”. Nel 2013 l’attore comico ha avuto la rottura di un aneurisma che l’ha debilitato e l’ha allontanato dalle scene. Nella sua vita ha fatto tantissimo teatro, cinema e tv.

Ad annunciare il triste annuncio Paolo Belli, grande amico di Arena, che ha condiviso su Facebook una loro foto. Negli stessi minuti il messaggio sui social del figlio, Gianluca, che come suo padre ha deciso di intraprendere l sua carriera: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stati, buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.

Il malore avvenuto nel 2013

Tutto è cominciato nel 2013, quando Bruno Arena ha avuto un aneurisma celebrale che gli ha cambiato per sempre la vita. La malattia gli ha compromesso le sue capacità motorie, ma non lo ha fatto dimenticare dal pubblico. Chi lo ha seguito per anni accanto al proprio collega, nel duo I fichi d’India, non l ha mai abbandonato.

Arena non si era fermato davanti alle conseguenze determinate dal suo malore, anche perché il trauma del 2013 era arrivato a circa 20 anni di distanza da un brutto incidente stradale che già lo aveva segnato.

La sua carriera è iniziata negli anni 80 lavorando come animatore turistico nei villaggi. La svolta è arrivata nel 1989 quando a Palinuro ha conosciuto Max Cavallari dando via al duo che tutti conosciamo. Alla fine degli anni 90, poi entrambi si sono presentati a vari show come Colorado, Zelig Facciamo Cabaret e tanti spettacoli con “Uno, due tre… Stella!”,