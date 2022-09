Alex Belli “torna” al GF Vip e attacca Antonino Spinalbese: ecco cosa ha detto (VIDEO)

In queste ore, Alex Belli ha rilasciato un’intervista su Casa Chi in cui ha parlato dell’edizione di quest’anno del GF Vip ed ha lanciato una stoccata su Antonino Spinalbese. Il coniatore del termine “Amore Libero” ha espresso la sua opinione su alcune dinamiche che si stanno creando nella casa più spiata d’Italia.

In seguito, poi, ha rivelato se, a suo avviso, potrebbe esserci un suo erede, in grado di creare le stesse dinamiche sollevate da lui lo scorso anno. A quel punto, allora, il protagonista ne ha approfittato per provocare l’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

La stoccata di Alex Belli ad Antonino Spinalbese

Alex Belli è tornato alla carica al GF Vip parlando di alcune dinamiche che coinvolgono, soprattutto, Antonino Spinalbese. La conduttrice di Casa Chi ha chiesto al suo ex coinquilino se l’ex di Belen possa rappresentare un suo degno erede. A quel punto, allora, Alex si è lasciato scappare un sorrisetto beffardo e poi ha detto che, al massimo, Antonino potrebbe essere l’erede di Gianmaria Antinolfi.

Successivamente, però, ha aggiunto che Antonino, rispetto a Gianmaria, ha un po’ più di cattiveria. Parole un po’ forti di cui il concorrente del GF Vip potrebbe essere messo al corrente. Nel caso in cui questo dovesse accadere, tra i due potrebbe essere un confronto e quindi Alex potrebbe tornare nella casa più spiata d’Italia? Quando si tratta del reality show di Alfonso Signorini tutto potrebbe accadere, pertanto, non ci resta che attendere per scoprire come evolverà la situazione.

Alex su alcune dinamiche del GF Vip

Intanto, però, Alex Belli ha parlato anche di altri concorrenti del GF Vip. Nello specifico, ha menzionato Giaele De Donà, la quale ha generato molto sgomento a causa del rapporto libero che vive con suo marito. A tal proposito, Belli ha detto di aver conosciuto l’uomo in questione, pertanto, chiunque avesse messo in dubbio la sua reale esistenza dovrà ricredersi.

Altro tema alquanto scottante, poi, è quello della lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini. A tal proposito, Alex ha detto che in famiglia non si può mai sapere con certezza chi ha ragione e chi torto, la verità di solito sta sempre nel mezzo. Infine, spazio a Pamela Prati, la quale sembra nutrire un interesse per Marco Bellavia. A tal proposito, il protagonista dell’intervista ha detto che il pubblico deve appassionarsi a questa storia e non deve chiedersi se sia vera oppure no. L’approccio dei telespettatori dovrebbe essere quello che si ha quando si guarda una serie tv.