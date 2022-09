Il Paradiso delle signore trama 30 settembre: Tancredi inganna Matilde

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella del 30 settembre, rivela che ci saranno dei cambiamenti di piani. Adelaide è pronta a cedere le quote del grande magazzino a Vittorio, ma all’ultimo momento cambia le carte in tavola.

In merito a Matilde, invece, la donna continuerà a credere che suo marito possa cambiare, ma quest’ultimo le farà uno sgarro imperdonabile. Marco e Gemma, finalmente, si incontreranno ed avranno un dialogo dopo la loro rottura.

Colpo di scena al Paradiso delle signore: Adelaide cambia idea

La trama della puntata del 30 settembre del Paradiso delle signore rivela che Vittorio sarà estremamente gioioso. Il direttore dello shopping center sta per acquisire le quote di Adelaide, pertanto, non potrà fare a meno di cominciare la giornata con un’altissima dose di entusiasmo. Conti pregusterà il momento in cui potrà finalmente tornare ad essere il proprietario del grande magazzino quando, improvvisamente, ci sarà un colpo di scena.

Adelaide, infatti, aveva dichiarato di essere disposta a cedere le suo quote a Vittorio, tuttavia, all’ultimo momento deciderà di dare luogo ad un colpo di testa. La contessa, infatti, cambierà le carte in tavola, cosa perfettamente nel suo stile. Come la prenderà Vittorio? Sicuramente non bene. Nel frattempo al grande magazzino ci sarà una novità. Armando, infatti, proporrà ad Alfredo di lavorare nello shopping center come magazziniere.

Trama 30 settembre: delusione per Matilde

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 30 settembre del Paradiso delle signore vedremo che ci sarà un incontro tra Gemma e Marco. I due si incontreranno e avranno, per la prima volta da quando si sono lasciati, una conversazione piuttosto pacifica e tranquilla. A quanto pare, i passi avanti che sta facendo Gemma sono reali ed evidenti. Per quanto riguarda Matilde, invece, la donna continuerà a credere in suo marito.

La protagonista, infatti, sarà sicura che l’uomo le darà i soldi dell’assicurazione a seguito dell’incendio verificatosi al suo mobilificio. L’uomo, però, non ha nessuna intenzione di assecondare la volontà della donna. Quest’ultima, dunque, si troverà a fare i conti con l’ennesimo colpo basso da parte di suo marito. Questo basterà per farle cambiare idea e smettere di sperare nella sua buona fede? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Anche tra Vittorio e Adelaide ci saranno dei forti momenti di tensione.