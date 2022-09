Oroscopo 29 settembre 2022: Toro speranzosi, risultati per Scorpione

Secondo l’oroscopo del 29 settembre, i nati sotto il segno del Capricorno devono aprirsi un po’ di più con le persone a cui vogliono bene. I Vergine, invece, sono un po’ indecisi su certe decisioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Spesso rappresentate un po’ lo spirito della contraddizione. Cercate di non prendere troppo sul serio certe critiche e non perdete mai di vista chi siete e dove potete arrivare se vi impegnate.

Toro. Siete colmi di desideri e di speranze, tuttavia, nella vita è necessario essere anche concreti. Non perdetevi in troppe chiacchiere e cercate di andare dritti al doso nelle decisioni.

Gemelli. Novità in arrivo dal punto di vista economico. L’Oroscopo del 29 settembre vi invita a tenere gli occhi ben aperti in quanto potrebbero esserci dei cambiamenti in positivo in arrivo.

Cancro. La giornata è un po’ altalenante. Vi sentite incerti su alcune faccende lavorative. Provate a chiedere l’aiuto di una persona cara, che vi vuole bene ma, allo stesso tempo, è fuori e può essere più obiettiva.

Leone. Buon momento per vivere al meglio le emozioni. Il quadro astrale è florido, pertanto, cercate di non rovinarvi le giornate per questioni futili. Godetevi la vicinanza delle persone care.

Vergine. In questo periodo avete molte decisioni da prendere, quindi è il caso di essere attenti. Riflettete bene e non lasciatevi trasportare troppo dall’entusiasmo, specie se ci sono molti soldi in ballo.

Previsioni 29 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è il momento di far prevalere il vostro punto di vista e di rivelare la vostra posizione. Ci sono momenti nella vita in cui è necessario esporsi e non nascondersi più dietro le azioni altrui.

Scorpione. Poco alla volta comincerete a raccogliere i frutti di quanto avete seminato. Le soddisfazioni arriveranno anche per voi, ma dovete essere pazienti e, soprattutto, molto attenti.

Sagittario. I nati sotto questo segno hanno bisogno di un viaggio. Se non siete nella posizione di potervelo permettere, però, staccate un po’ la spina, anche solo per qualche giorno.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 29 settembre vi invitano ad essere un po’ più espansivi con le persone care. Cercate di non dare troppo peso alle critiche e usatele come strumento per forgiare il vostro carattere.

Acquario. Siete tenaci e determinati. Queste sono qualità che, sicuramente, vi saranno di grandissimo aiuto in ambito professionale. Anche in amore volete sempre arrivare fino alla fine delle cose, non vi piace lasciare situazioni in sospeso.

Pesci. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere attenti. Non siate frettolosi e date tempo al tempo. In ambito sentimentale, invece, potreste essere assaliti da qualche ricordo, cercate di guardare avanti.