È strazziante: Wilma Goich in lacrime in diretta, ecco cosa è successo al Grande Fratello Vip

Molto nervosismo al mattino presto al Gf Vip 7. Wilma Goich vive un inaspettato momento di disperazione che nasconde davvero il motivo del crepacuore: ecco cosa le è successo

Wilma Goich è probabilmente uno dei volti più riconoscibili del pubblico italiano nel cast del nuovo Grande Fratello Vip. L’artista è famosa da molti anni insieme al marito, Edoardo Vianello.

Insieme hanno portato diverse canzoni di successo e hanno dato alla luce la figlia Susanna. Tragicamente, la donna è morta due anni fa per una grave malattia, lasciando un figlio e un marito. Da quel giorno la vita di Goich e di Vianello è inevitabilmente cambiata per sempre.

Nonostante anni di separazione, i due hanno condiviso e condividono ancora lo stesso dolore. Come ha svelato Wilma nel video di presentazione al Gf Vip 7, si sono sentiti spesso, molto più spesso di prima e sono riusciti anche a ricostruire un rapporto civile e sereno dopo un evento così tragico che ancora non è stato completamente metabolizzato.

Peccato, però, che certe ferite non si rimarginino mai, e un ambiente come la casa più sorvegliata d’Italia ci permetta di addentrarci nel labirinto più profondo della memoria. Ecco come si è svegliata stamattina la concorrente e cosa l’ha fatta piangere davvero.

Wilma Goich in lacrime al Gf Vip 7: ‘Mi manca’

Ovviamente, Wilma Gojic è sempre apparsa come una donna molto forte e sicura di sé davanti al pubblico e al pubblico italiano. Anche dopo la tragica morte della figlia Suzanne, ha cercato di non lasciarsi sopraffare dal dolore e dalla disperazione. Uno dei motivi principali è suo nipote Gianlorenzo, che ha nutrito le sue giornate e ha richiesto una presenza e un’intimità molto laboriosa. In Gf Vip 7, invece, tutte le emozioni vengono ingigantite, i confronti con altre persone, con diversi ambiti della vita, permettendoti di scioglierti e sprofondare nella malinconia e nella tristezza.

Questa mattina la cantante si è svegliata pensando a Susanna e a cosa le mancava di più all’inizio dell’autunno: “Mi manca sentirmi chiamare ‘Mamma’. Mi chiamava tutte le mattine ed è quello che desidero di più in questo momento”. Un commosso e visibilmente provato Marco Bellavia, si è offerto così di abbracciare l’inquilina e cercare di confortarla in un momento per lei così difficile. Forse qualcuno disposto ad ascoltarla e comprenderla, anche una minima parte, può alleviare il suo enorme dolore in questo momento.