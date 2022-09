Chiara e Davide dopo lo scontro a Uomini e Donne: le loro reazioni sui social (VIDEO)

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri c’è stato uno scontro particolarmente acceso tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due hanno raccontato i motivi per i quali hanno deciso di interrompere la loro storia dopo quasi due anni.

Nella faccenda si è inserita anche Roberta Di Padua, la quale è uscita con Davide nelle settimane precedenti. Ad ogni modo, dopo la messa in onda, i due ex esponenti del trono classico hanno commentato sui social quanto accaduto. Vediamo cosa hanno detto.

Il commento di Chiara Rabbi dopo la puntata di Uomini e Donne

Dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne, Chiara e Davide hanno commentato l’accaduto sui social. La prima ha pubblicato un messaggio in cui ha detto che nella vita le è sempre stato insegnato ad affrontare i problemi e a non sputare mai nel piatto dove ha mangiato. La sua famiglia le ha trasmesso dei valori, che lei non ha mai tradito ed ha sempre provato a rispettare.

Spesso quando una relazione volge al termine si tende ad ascoltare solo una campana, tuttavia, le cose andrebbero viste sempre da tutte e due le prospettive. Chiara ha ammesso di essere fiera di sé e serena per come si è comportata. In amore è sempre stata abitata a dare tanto, a donare se stessa per rendere felice la persona che ama e, pertanto, pretende di ricevere lo stesso trattamento. Infine, ha concluso il suo intervento dicendo che il sesto senso non sbaglia mai. In questo caso il riferimento è andato ai sospetti che la giovane aveva su di un interesse tra Davide e Roberta.

La reazione di Davide Donadei

Un’ora dopo il messaggio di Chiara, anche Davide ha commentato la puntata di Uomini e Donne. Il ragazzo ha spiegato di essere dispiaciuto per come siano andate le cose. Purtroppo, però, ad un certo punto si è reso conto di non provare più le stesse cose di prima. Avrebbe sicuramente sperato che le cose andassero diversamente, ma purtroppo non è stato così.

Davide ha vissuto la fine della storia con Chiara come una specie di fallimento, ma purtroppo al cuore non si comanda. Ad ogni modo, al di là di come siano andate le cose, lui è sempre stato rispettoso e desidera continuare su questa linea. Proprio per tale ragione, ha esortato tutte le persone che lo seguono a non fare la guerra.