Luca Salatino ha avuto una relazione con una persona trans? “Ho i video”

In queste ore è spuntata sul web una segnalazione alquanto interessante che riguarda una presunta storia tra Luca Salatino e una persona trans. A parlare è stata la diretta interessata, la quale ha dichiarato di aver avuto un rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Sulla faccenda è intervenuta l’influencer Amedeo Venza, il quale si è messa in contatto con la persona in questione e le ha chiesto cosa fosse accaduto realmente. Vediamo che cosa ha risposto.

La segnalazione della persona trans con cui sarebbe stato Luca Salatino

La persona trans con cui Luca Salatino avrebbe avuto una storia si chiama Noemi. Quest’ultima ha fatto delle confessioni molto importanti inerenti la sfera privata del giovane. La protagonista ha detto che reputa Luca un bravissimo ragazzo, tuttavia, nel suo approcciare ad Elenoire Ferruzzi avrebbe sbagliato qualcosa. Quando è fidanzato, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si comporta in maniera corretta e rispettosa. Anni fa, però, quando non lo era, i due hanno pare abbiano avuto una frequentazione.

Noemi è intervenuta sulla faccenda dichiarando di non voler parlare male di Salatino, né tanto meno ha intenzione di farsi pubblicità. Il suo scopo sarebbe quello di spronare Luca ad essere un po’ più onesto con la Ferruzzi. A suo avviso, infatti, il concorrente del GF Vip farebbe più bella figura a dire ad Elenoire che non è il suo tipo, senza lasciare passare il messaggio che non andrebbe mai con una persona trans poiché, sempre a sua detta, non sarebbe vero.

I presunti video del rapporto tra Luca e Noemi

L’influencer che si è occupato della faccenda ha chiesto alla persona in questione se avesse delle prove di quanto detto. A tal proposito, allora, Noemi ha ammesso di avere dei video girati con il concorrente in cui si vede palesemente che i due sono insieme. La protagonista, però, ci ha tenuto a puntualizzare che, purtroppo, il volto di lui non si vede bene, ma chi lo conosce nel profondo sarebbe comunque in grado di riconoscerlo dal corpo.

Naturalmente si tratta di contenuti che, se dovessero essere divulgati senza il consenso di Luca, potrebbero incorrere nel penale. Pertanto, è altamente probabile che non salteranno mai fuori. Ad ogni modo, la persona trans con cui sarebbe stato Luca Salatino ha precisato di non voler mettere in dubbio l’eterosessualità del giovane, tuttavia, non deve far passare il messaggio che lui certe cose non le farebbe mai poiché con lei pare le abbia fatte.