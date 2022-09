GF Vip, Ginevra contro Giaele: volano insulti e “bicchieri” nella casa (VIDEO)

Giornata piuttosto concitata nella casa del GF Vip a causa di una lite tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. Le due donne hanno avuto uno scontro piuttosto acceso che ha rischiato di finire in malo modo.

Tutto ha avuto inizio dalle insinuazioni che la De Donà ha fatto in questi giorni sul rapporto tra Ginevra ed Elettra. Ad ogni modo, la situazione è degenerata nel giro di poco tempo. Vediamo cosa è accaduto.

La lite tra Giaele e Ginevra al GF Vip

In queste ore c’è stata una discussione davvero molto accesa al GF Vip tra Ginevra e Giaele. La prima si è intromessa in una conversazione animata che stavano avendo la De Donà e Carolina Marconi. Ad un certo punto, infatti, l’ereditiera si è inserita nel discorso sbottando contro la prima. La donna ha accusato la sua compagna d’avventura di essere un serpente e un’infame in quanto ha dichiarato di essere a conoscenza di cose compromettenti che riguardano la famiglia della Lamborghini.

In effetti, in questi giorni Giaele ha detto di conoscere i reali motivi che hanno spinto Elettra a prendere le distanze da sua sorella. Ad ogni modo, tornando alla discussione nella casa, Ginevra è sembrata davvero in preda alla furia, sta di fatto che non ha esitato a pronunciare delle pseudo-minacce contro la coinquilina.

Le minacce e la reazione del web

Nello specifico, Ginevra ha minacciato Giaele dicendole che le avrebbe tirato contro una tazza se non avesse finito di parlar male di lei nella casa del GF Vip. La Lamborghini, infatti, ci ha tenuto a precisare che, malgrado tutto quello che sia accaduto con sua sorella, lei la rispetta, pertanto, non parlerà mai di lei ed esige che nessun altro lo faccia. La ragazza è apparsa davvero profondamente adirata, al punto da ammettere che non perdonerà mai la coinquilina per come si è comportata.

Il video inerente la lite tra Giaele e Ginevra è divenuto virale sul web e in molti l’hanno commentato. Diversi utenti hanno dichiarato che la seconda potrebbe anche avere ragione, tuttavia, ha certamente sbagliato nei modi. La giovane ha trasceso in quanto si è comportata in maniera troppo aggressiva e irruenta. La tensione si taglia con il coltello nella casa, pertanto, non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà ancora.