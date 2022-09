Antonella Fiordelisi al GF Vip, l’ex Francesco Chiofalo parla di lei: parte subito la stoccata

In queste ore, Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è intervenuto sui social per commentare il percorso della giovane nella casa del GF Vip. Il personal trainer ha spiegato che non sta apprezzando molto il percorso che sta facendo la giovane.

Oltre che lanciare delle stoccate, però, l’ex volto di Temptation Island ha anche voluto spezzare una lancia in suo favore. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha detto.

La stoccata di Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è una concorrente di quest’anno del GF Vip ed è stata anche un’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Quest’ultimo, allora, nel rispondere ad alcune domande dei fan, ha trattato anche questo argomento. Un utente gli ha chiesto di commentare il percorso della sua ex nella casa più spiata d’Italia. A tal proposito, Francesco ha esordito facendo dell’ironia sul fatto che tutte le sue ex entrassero nella casa, cosa accaduta anche a Selvaggia Roma.

Dopo questa battuta, poi, il giovane ha spiegato di conoscere bene Antonella e di sapere perfettamente che la simpatia non sia tra le sue qualità. Questo, dunque, potrebbe essere il motivo per il quale viene sempre nominata e attualmente si trova anche al televoto. Ad ogni modo, malgrado questo suo grande difetto caratteriale, il giovane ha voluto parlare anche bene di lei.

Francesco spezza una lancia in favore di Antonella per farla restare al GF Vip

Nel corso del botta e risposta con i fan, Francesco Chiofalo ha detto che, purtroppo, Antonella Fiordelisi non sta uscendo bene in questo GF Vip. Anche se durante il loro fidanzamento la giovane pare non si sia comportata molto bene con lui, infatti, il personal trainer ha voluto essere gentile. A tal proposito, ha detto che la Fiordelisi resta comunque una bravissima ragazza, altrimenti non ci sarebbe stato tanto tempo.

Proprio per tale ragione è dispiaciuto per il fatto che stia uscendo alquanto male durante questa esperienza. Il ragazzo, poi, ha anche aggiunto che spera non venga eliminata subito dalla casa in quanto meriterebbe di avere il tempo di farsi conoscere meglio. Antonella teneva tantissimo a partecipare a questo programma e a cimentarsi in questa esperienza, pertanto, il suo ex le augura di restare il più a lungo possibile nella casa più spiata d’Italia. Antonella verrà messa al corrente di tutto ciò? In caso affermativo, come reagirà?