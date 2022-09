Uomini e donne, un tronista sta mentendo: “spuntano messaggi con una dama ” FOTO

L’odontotecnico ligure Federico Dainese non starebbe raccontando tutta la verità sulla sua estate

E’ da poco iniziata una nuova stagione di Uomini e donne ma già si parte con le polemiche e i litiig. Dopo aver visto lo scontro tra Davide e Chiara ieri, nelle ultime ore è circolata in rete una nuova clamorosa notizia.

Questa volta al centro del pettegolezzo c’è Federico, ex corteggiatore di Veronica. Il ragazzo i primi di settembre è stato scelto come nuovo tronista di questa edizione ma sembrerebbe che durante l’estate ha avuto una frequentazione con una dama e lo avrebbe tenuto nascosto alla redazione. Come reagirà Maria?

Federico Daianese nella bufera: ha mentito a tutti?

A riportare la news Deianira Marzano. La blogger ha fatto sapere che Federico Daianese probabilmente avrebbe mentito alla redazione in merito alla conoscenza con una dama del trono over. Neanche il tempo di presentarsi e scendere le scale che il bel odontoiatra ligure è già finito nella bufera.

Ma chi è la dama che avrebbe sentito e frequentato? A dimostrare tale pettegolezzo ci sarebbero anche dei messaggi postati proprio da Deianera. Il ragazzo, oltre a sentirla la l’ha invitata a trascorrere la vacanza con lui.

Di chi si tratta nello specifico non ci è dato saperlo, l’unica cosa che sappiamo è che si tratta di una ragazza che la scorsa stagione era scesa per corteggiare Armando Incarnato.

Il percorso della scorsa stagione del tronista di Uomini e donne

Lo scorso anno abbiamo conosciuto Federico Daianese. Il ragazzo si è presentato negli studi di Maria De Filippi per corteggiare Veronica e alla fine non è stato scelto dalla tronista. Quest’ultima lo eliminò a metà percorso, non credendo alla sua buona fede.

Ci aveva visto giusto? Probabilmente è stato proprio in quei mesi che Federico ha avuto modo di conoscere questa dama del trono over, che al momento resta ancora anonima. Ora bisognerà vedere Maria come prenderà questa notizia e soprattutto se tirerà fuori l’argomento nelle prossime puntate.