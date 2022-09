Il Paradiso delle signore anticipazioni 3 ottobre: Irene si fa male

Lunedì 3 ottobre ci sarà una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione, assisteremo ad un infortunio di cui si renderà protagonista Irene. Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio rimarrà molto male per come sono andate le cose inerenti la cessione delle quote di Adelaide.

Matilde, dal canto suo, si preparerà ad amministrare al meglio il nuovo incarico che ha ricevuto, pertanto, chiederà consiglio ad Adelaide. Salvatore, invece, prenderà una decisione inattesa.

Delusioni e malumori al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 3 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio sarà profondamente deluso per come si siano evolute le cose. Il direttore dello shopping center, purtroppo, non è riuscito a prendere nuovamente possesso del grande magazzino, pertanto, sarà rammaricato. Conti, sarà parecchio arrabbiato sia con Adelaide sia con Matilde, in quanto si sentirà tradito da entrambe.

Quest’ultima, dal canto suo, comincerà ad informarsi per capire quale sia la strategia migliore da adoperare adesso che deve amministrare lo shopping center facendo le veci di Adelaide. La donna chiederà consiglio alla contessa e poi le domanderà se può sentirsi libera di agire come ritiene più opportuno. Al grande magazzino, dunque, sono previsti dei cambi di registro e delle sorprese inaspettate.

Anticipazioni 3 ottobre: Irene si fa male

Nel frattempo, su di un altro versante, durante la puntata del 3 ottobre del Paradiso delle signore vedremo anche che Salvatore prenderà una decisione. Il giovane Amato deciderà di partecipare ad una gara in cui sono in palio dei biglietti per una crociera. Il suo scopo è quello di fare uno splendido regalo ad Anna, la quale sarà ancora fuori Milano per l’operazione a cui deve sottoporsi sua madre.

Irene si offrirà volontaria per dare lezioni di twist al ragazzo, tuttavia, durante una sessione di ballo, avrà un piccolo incidente e si farà male. Veronica, dal canto suo, sarà molto preoccupata in quanto teme che Ezio si dimentichi l’anniversario inerente il loro primo incontro. Gemma proverà in tutti i modi a rassicurare sua madre. Infine, tra Matilde e Vittorio si verrà a creare un rapporto alquanto altalenante, fatto di stima ma al contempo di delusione e di lotta al potere. Questo potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri di tutti i dipendenti dello shopping center.