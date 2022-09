Oroscopo 30 settembre 2022: Gemelli contrariati, Sagittario più determinati

Novità in arrivo per quanto riguarda gli Scorpione. L’Oroscopo del 30 settembre esorta i Cancro ad essere un po’ più discreti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi vi sentite più energici dei giorni scori. Approfittate di questa forza per svolgere le faccende che solitamente vi danno noia. In ambito sentimentale è importante essere determinati.

Toro. Non siate troppo rigidi. Cercate di essere un po’ più coerenti altrimenti le persone che vi circondano potrebbero perdere la fiducia in tutto quello che fate o dire. In amore siete molto protettivi.

Gemelli. Siete un po’ contrariati, forse ci sono state delle cose che non vi sono andate molto a genio in questo periodo. Piuttosto che perdervi in chiacchiere e in futili discussioni, fate assaporare il vostro silenzio.

Cancro. Siate un po’ più discreti, non raccontate le vostre faccende private a chiunque in quanto l’invidia è una brutta bestia. In ambito professionale, invece, è tempo di prendere qualche decisione.

Leone. Interessanti cambiamenti sul fronte del lavoro. L’oroscopo del 3 ottobre denota un inizio giornata un po’ turbolento. Ci sono delle decisioni da prendere e delle situazioni da risolvere. Nel pomeriggio ci sarà un miglioramento.

Vergine. In amore vi sentite particolarmente appagati. Sul lavoro ci vuole un po’ di tempo prima di raccogliere i frutti del vostro lavoro. Cercate di essere pazienti e di non sbroccare.

Previsioni 30 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia.

Scorpione. Tempo al tempo e tutti i nodi verranno al pettine. Non vale la pena arrabbiarsi per faccende che, in realtà, non dovrebbero tangervi più di tanto. Sul lavoro ci sono cambiamenti in vista.

Sagittario. Dovete essere un po’ più decisi e determinati. Non vi applicate troppo si quello che dicono o pensano gli altri e seguite il vostro istinto e il vostro cuore. Dal punto di vista professionale ci sono novità.

Capricorno. L’oroscopo del 30 settembre esorta i nati sotto questo segno ad essere lungimiranti. Soprattutto dal punto di vista lavorativo è importante tenere gli occhi ben aperti e non lasciare mai nulla al caso.

Acquario. In amore ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma dovete essere cauti. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, è meglio non stuzzicare il can che dorme, andate avanti per la vostra strada.

Pesci. Interessanti risvolti dal punto di vista dei rapporti sentimentali. Soprattutto i single potrebbero vivere dei momenti di svolta davvero significativi. Cercate di non essere eccessivamente frettolosi.