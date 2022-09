Lutto per Anna Tatangelo, morta la madre: cause decesso e come l’ha scoperto il marito

La cantante Anna Tatangelo è stata appena colpita da un grave lutto. La donna ha perso sua madre quest’oggi, la quale aveva 67 anni. La triste notizia è stata diramata dai giornali locali e poi riportata sul web.

Anna, per il momento, ha preferito trincerarsi dietro un rigido silenzio, non rilasciando alcuna dichiarazione a riguardo. Nell’attesa che si senta pronta a dire qualcosa, vediamo quali sono state le cause del decesso di Palmira Vinci e cos’altro si sa.

Muore la mamma di Anna Tatangelo: cause decesso e reazione marito

Anna Tatangelo ha subito un gravissimo lutto in quanto sua madre, Palmira Vinci, si è spenta all’età di 67 anni. Le cause che hanno portato la donna verso il decesso sono legate ad una malattia riscontrata diversi anni fa. La donna stava combattendo contro un brutto male che preoccupava molto anche Anna. In divere occasioni, infatti, la Tatangelo non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo rammarico e dispiacere per quanto accaduto.

La triste notizia è stata diramata questa mattina, a seguito della scoperta della morte della donna. Il marito Dante, a cui lei era legatissima, si trovava al lavoro nel momento in cui è stato informato della tragedia. Dante e Palmira avevano insieme un’attività gastronomica nel loro paese di origine dove producevano la ciambella sorana. Questa mattina, dunque, l’uomo si era recato al lavoro al mercato come suo solito quando, improvvisamente, è stato devastato da una telefonata. Neppure il tempo di raccattare tutto il cibo di sua produzione, che subito si è recato in ospedale.

Anna devastata dal lutto: orario e luogo funerali

Anna Tatangelo, chiaramente, sarà devastata dal lutto subito specie perché era legatissima a sua madre. In più occasioni, anche sui social, aveva pubblicato degli scatti che la ritraevano in compagnia della donna. Ogni volta che ne ha avuta la possibilità, Anna ha dipinto sua madre come una donna splendida, sempre disposta ad aiutare gli altri e a sacrificare se stessa per il bene altrui.

Al momento, la cantante non ha scritto nulla sui social e non ha lasciato nessuna dichiarazione a riguardo. In merito ai funerali, infine, essi si celebreranno venerdì 30 settembre alle ore 15:30 presso la Chiesa dei Padri Passionati. Tutti i fan della cantante di Sora si stanno stringendo attorno al dolore di tutta la famiglia e stanno provvedendo ad inviare alla donna messaggi di cordoglio e vicinanza.