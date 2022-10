Ursula e la frecciatina velenosa a Sossio: “È solo un divertimento”

Ursula Bennardo ha sparato una frecciatina al suo compagno, Sossio Aruta. Vediamo cosa ha detto

Ursula Bennardo ha postato nelle scorse ore sui social una storia, in cui fa uno scavo feroce a Sossio Aruta. Non è chiaro come sia la loro relazione. Sulla base di ciò che abbiamo visto su Instagram, i due potrebbero essersi lasciati.

Da un lato, il fatto che Ursula avesse ammesso di vivere un momento particolarmente difficile della sua vita, dall’altro, Socio non aveva assolutamente nulla da dire. In attesa di conoscere la verità, siamo pronti a svelare il contenuto della chiassosa spinta di questa signora.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono una coppia molto seguita nel mondo dello spettacolo. I due sono noti per la loro apparizione nel famoso dating show Maria De Filippi, ma non solo: il loro amore viene messo a dura prova anche a Temptation Island. Oggi, dopo aver costruito insieme una splendida famiglia, non solo loro ma anche la figlia Bianca, le acque sembrano essersi calmate. Invece non è così. Oltre alle loro presunte voci di rottura, poche ore fa è emerso un video molto particolare.

Ursula Bennardo risponde al video di Cassano: “Li si che ha coraggio”

Molti di voi devono conoscere il podcast Fedez Mucchio selvaggio. Più volte sono state invitate diverse personalità del mondo dello spettacolo e dello sport. Più recentemente, il microfono di Fedez c’era l’ex stella del calcio italiano e internazionale Antonio Cassano. Quest’ultimo ha parlato della sua vita da atleta. Ma cosa c’entra tutto questo con Sossio Aruta e Ursula Bennardo?

Oltre ad essere partner di Ursula, Sossio Aruta è stato negli anni un calciatore importante. Così la donna ha cercato di scoccargli frecce avvelenate con le parole di un altro uomo, Antonio Cassano, che da anni faceva lo stesso lavoro. In un’intervista a Fedez, il giocatore ha svelato che giocare a calcio è una vera passione, non un lavoro, e poiché ci vogliono circa due ore al giorno per allenarsi o giocare, non ci sarà molto sacrificio. “Guadagni tanti soldi per nulla”, ha affermato il campione.

Concentrandosi su questa parte, Ursula ha condiviso nuovamente il video, scrivendo con un’impressione esagerata: “Finalmente c’è chi con umiltà ammette la realtà”. Insomma, è un modo per sottolineare il rifiuto di Sosio di ammettere che giocare a calcio non è “un vero lavoro“. Senza dubbio, visti gli stipendi dei più grandi nomi dello sport.