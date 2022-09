Uomini e Donne spoiler puntata del 30 settembre: Riccardo rifiuta Federica

Nella puntata del 30 settembre di Uomini e Donne vedremo che si continuerà dal dibattito con cui si è conclusa la scora puntata, ovvero, quello tra Federica e Riccardo. I due hanno palesato il loro reciproco interesse e adesso tocca a Guarnieri decidere se passare al trono classico per conoscere l’Aversano o rinunciarvi.

Oggi, dunque, scopriremo come andrà a finire. In merito al trono di Lavinia, invece, le cose per la ragazza saranno molto più tranquille rispetto alla sua collega. Vediamo nel dettaglio cosa andrà in onda.

Passo indietro di Riccardo a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Federica si aprirà con Riccardo. La giovane ha deciso di rivelare di nutrire un interesse per lui, pertanto, se vuole può sedersi tra i corteggiatori. Guarnieri, però, non accoglierà molto bene la richiesta e si tirerà indietro, ricevendo le critiche dei presenti. A quanto pare, infatti, il cavaliere non è disposto a passare al trono classico, perdendo la possibilità di conoscere altre donne.

In studio, dunque, si aprirà una polemica piuttosto accesa. Per quanto riguarda il trono di Lavinia, invece, le cose saranno molto più distese. La giovane porterà in esterna il ragazzo che, nella scorsa puntata, Federica aveva mandato via. Tra loro le cose sembreranno procedere in maniera serena e tranquilla. Tornando alle dinamiche del trono over, poi, nella messa in onda odierna ci sarà un altro colpo di scena.

Liti tra gli over nella puntata del 30 settembre

Nella puntata del 30 settembre di Uomini e Donne vedremo che saranno chiamati in causa nuovamente Alessandro e Ida. I due avevano deciso di darsi un’altra opportunità uscendo di nuovo insieme, tuttavia, le cose non andranno bene. I due, infatti, decideranno di interrompere la loro frequentazione. Vicinanza, per contro, si proporrà per Roberta Di Padua e le chiederà di uscire insieme, lei accetterà.

Durante il dibattito tra Ida e Alessandro non mancheranno gli interventi di altri esponenti del trono over. Tra questi ci saranno Riccardo e Armando. I due si intrometteranno nella faccenda e poi finiranno per dare luogo ad un litigio molto aspro. Incarnato, però, prenderà di mira anche Alessandro Vicinanza. Anche con lui ci sarà una lite molto accesa. Considerando che tra i due non scorre affatto buon sangue a causa di alcune discussioni passati, non è difficile immaginare i toni che assumerà il dibattito.