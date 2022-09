Al Bano e Romina di nuovo insieme: il ritorno inaspettato manda i fan in visibilio

Il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie continuano a far sognare i propri fan

La notizia è arrivata poche ore fa e a condividere la grande emozione è stata proprio la stessa Romina Power. La cantante è pronta a fare ciò che le è sempre piaciuto in compagnia del suo partner storico Al Bano Carrisi.

Romina Power da l’annuncio: fan al settimo cielo

“Domani si ritorna a cantare a Vienna . Finalmente!!, ha fatto sapere Romina Power con un post sul suo account ufficiale. La cantante, infatti, in questo momento è in viaggio per Vienna per esibirsi accanto ad Al Bano per un concerto.

Si tratta precisamente di un evento “La Notte Italiana” che vedrà protagonisti propri i due artisti ma anche I ricchi e poveri e Drupi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Un concerto alla quale prenderanno parte numerosissimi fan, dato che Al Bano e Romina sono amati in tutto il mondo. La data dell’esibizione è domani 30 settembre, ma dalle parole della Power si evince già tutta la sua emozione di ritornare sul palco.

Un ritorno che sicuramente farà piacere anche a Carrisi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Nessun ritorno di fiamma per la storica coppia della felicità

Insomma, chi ha sperato che tra Al Bano e Romina ci fosse stato un improvviso ritorno di fiamma possiamo dire che non è così. I due artisti si ritroveranno assieme solo ed esclusivamente per prendere parte ad un evento. D’altronde proprio di recente, il maestro di Cellino San Marco ha voluto zittire ancora una volta tutti i pettegolezzi che danni lo vedono protagonista di un triangolo amoroso.

Al Bano è stato molto preciso, affermando che il suo cuore da più di venti anni è di Loredana Lecciso. Nonostante, ad oggi non ci siano state ancora le nozze tra di loro tutto procede a gonfie vele e non c’è nessuna crisi in atto. Il loro amore e puro e sincero, e mai nessuno potrà rovinarlo.

Per ora è tutto non ci resta altro che attendere.