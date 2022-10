GF Vip, Giaele ha avuto un flirt con una donna dello spettacolo? Ecco di chi si tratta

Giaele De Donà è tra i personaggi più criticati di questa edizione del GF Vip. La concorrente è stata presa di mira anche nella puntata di ieri dagli altri coinquilini a causa del modo in cui è solita vivere il suo matrimonio.

Ad ogni modo, in queste ore si sta facendo avanti un altro gossip che la riguarda, ovvero, quello secondo cui pare abbia avuto un flirt con una donna del mondo dello spettacolo Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco chi è la donna con cui Giaele avrebbe avuto un flirt

Nel momento in cui ci si espone in un programma televisivo del calibro del GF Vip è normale essere soggetti a critiche e indiscrezioni e questo è ciò che sta accadendo a Giaele De Donà. La ragazza è stata fortemente presa di mira dai concorrenti per il modo in cui vive il suo matrimonio. Lei stessa ha ammesso di essere in un rapporto libero. Vede suo marito qualche mese all’anno e entrambi sono autorizzati ad avere altre relazioni. Questo modo di vedere le cose, però, non è stato molto compreso da alcuni coinquilini.

Come se non bastasse, però, in queste ore si sta facendo avanti un ulteriore gossip, L’influencer Deianira Marzano ha raccolto le segnalazioni di alcuni utenti del web i quali hanno fatto delle insinuazioni molto interessanti. Pare, infatti, che Giaele in passato abbia avuto un flirt con una donna del mondo dello spettacolo. La persona in questione è Taylor Mega.

Come replicherà la concorrente del GF Vip?

Stando a quanto emerso dalle segnalazioni in questione, pare proprio che la giovane abbia nutrito un certo interesse per l’influencer, al punto da avere anche una sorta di storia. La protagonista della segnalazione ha alluso al fatto che fosse noto l’orientamento sessuale di Taylor. La donna, infatti, non ha mai negato di nutrire attrazione anche per le donne. Lo stesso, però, non può dirsi per Gioele che, almeno fino a questo momento, non aveva fatto menzione della cosa.

Ad ogni modo, almeno per il momento, tale pettegolezzo non è giunto alle orecchie della diretta interessata. Pertanto, la giovane non ha potuto dire la sua a riguardo. Certamente non ci sarebbe nulla di male se si scoprisse che Giaele sia bisessuale, tuttavia è una faccenda che non era mai saltata fuori fino a questo momento.