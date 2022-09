GF Vip bufera su Giovanni Ciacci sieropositivo: il pubblico esplode contro Signorini, ecco perché

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip si è molto parlato di Giovanni Ciacci e del suo essere sieropositivo. Al concorrente è stato dedicato un blocco piuttosto lungo che, tuttavia, ha fatto storcere il naso a diversi telespettatori.

Sul web, infatti, moltissimi utenti si sono riversati sui social per criticare il modo adoperato dal conduttore Alfonso Signorini di affrontare alcune tematiche molto delicate. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ecco perché il pubblico del GF Vip ha sbottato sul tema Giovanni Ciacci sieropositivo

Il GF Vip è finito nella bufera durante la messa in onda di ieri sera a causa del blocco dedicato a Giovanni Ciacci sieropositivo. Il concorrente ha raccontato il difficile momento in cui ha appreso di avere tale disturbo e poi ha voluto sfatare alcuni falsi pregiudizi. Sulla faccenda è intervenuto anche un medico, il quale ha chiarito che con la sieropositività, se presa in tempo, si può condurre una vita del tutto normale.

La scienza ha fatto passi da gigante a riguardo, pertanto, non bisogna avere più alcun tabù. Durante la puntata, poi, c’è stato anche l’ingresso di Adriana Volpe, la quale ha voluto dare manforte al suo amico e lo ha supportato. Il blocco è durato davvero parecchio tempo, al punto da spazientire il pubblico da casa. In molti, infatti, non hanno apprezzato il fatto che si sia deciso di parlare così tanto di questo tema, liquidando, invece, un altro tema altrettanto importante. Stiamo parlando della depressione di Marco Bellavia.

La depressione di Marco Bellavia passata in sordina

Marco ha manifestato un suo malessere durante questi giorni di permanenza all’interno della casa del GF Vip. Il concorrente è stato anche isolato dal gruppo e pesantemente attaccato. Il pubblico da casa, invece, si è assolutamente schierato dalla sua parte esortando il conduttore a dare molto più spazio alla delicata tematica della depressione. Il blocco dedicato a Bellavia, invece, è durato solo una manciata di minuti ed è stato trattato a inizio puntata in maniera alquanto frettolosa.

Il pubblico da casa, dunque, non ha affatto compreso per quale motivo si sia deciso di dedicare alla sieropositività di Giovanni Ciacci tantissimo tempo al GF Vip, mentre la depressione di Marco Bellavia e passata in sordina. Il conduttore, almeno per il momento, non ha dato nessuna spiegazione a riguardo. Non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà.