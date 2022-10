Amici, Veronica Peparini vuota il sacco, tutta la verità sull’addio al talent

La maestra di ballo finalmente svela il vero motivo per cui ha lasciato Amici

Come in molti sanno Veronica Peparini non fa più parte del cast di Amici. Nei mesi scorsi quando è circolata la notizia si è subito pensato ad una rottura tra lei e Maria De Filippi. A distanza di settimane, a svelare il vero motivo per cui non è più dietro la cattedra è stata lei stessa in una lunga intervista. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato l’insegnante.

Veronica Peparini vuota il sacco sull’addio ad Amici

Veronica Peparini ha finalmente vuotato il sacco raccontando il vero motivo per cui ha lasciato Amici e la scuola. L’insegnante di ballo ha fatto sapere che la decisione di andare via non è stata sua, ma è stata la produzione a decidere così.

“Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi”.

La sorella di Giuliano ha sottolineato come si legge nelle sue parole, che è rimasta male dopo aver appreso la notizia. Del resto erano quasi 9 anni che faceva parte del cast.

La delusione della maestra

Insomma, mentre Alessandro Celentano continua il suo percorso all’interno della scuola di Amici, per Veronica Peparini il discorso è cambiato. Quest’anno le toccherà vedere il talent da dietro il piccolo schermo.

La maestra è stata sostituita da Emanuel Lu e parlando del collega ha espresso parole tutte in positivo. Detto ciò, Veronica ci tiene a precisare di essere rimasta in buonissimi rapporti con Maria, a cui non può che riservare dei grandi ringraziamenti.

Inoltre, non è nemmeno la prima volta che la ringrazia dato che il programma le ha riservato una bellissima sorpresa, ovvero la conoscenza e l’amore che è nato con Andreas Muller.