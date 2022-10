Adriana Volpe al GF Vip attacca Sonia Bruganelli, la frase che non tutti hanno capito: “Per la putt…”

Adriana Volpe è tornata al GF Vip e non ha perso occasione per lanciare qualche stoccata contro la rivale Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del reality show ha portato dei regali alle due attuali commentatrici della trasmissione, ma si è lasciata scappare una frase di troppo.

I telespettatori del reality show hanno subito compreso che dietro un’espressione di Adriana potesse celarsi un’accusa ben più grave. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

La frase infelice di Adriana Volpe su Sonia Bruganelli

Ieri sera al GF Vip c’è stato il ritorno trionfale di Adriana Volpe, la quale non ha perso occasione per attaccare Sonia Bruganelli. Dopo aver incontrato il suo amico Giovanni Ciacci, la donna è entrata in studio con dei regali per Sonia e Orietta. Quest’ultima ha ricevuto una tazzina da caffè, che simboleggia il fatto che la Berti spesso tende ad essere poco partecipe delle dinamiche della casa, pertanto, dovrebbe darsi una svegliata.

A Sonia, invece, Adriana ha portato un bavaglio personalizzato, in quanto la moglie di Paolo Bonolis è solita sgranocchiare sempre qualcosa durante la puntata. Prima di consegnarle l’omaggio, però, Adriana ha detto, sottovoce, che questo bavaglio sarebbe servito quando sarebbe arrivato in studio un piatto di pasta “per la puttanesca”. Dopo poco, però, l’ex conduttrice Rai si è corretta ed ha detto “Alla puttanesca”.

Il pubblico del GF Vip sbotta sui social

Molti telespettatori della trasmissione non hanno potuto fare a meno di immaginare che, in realtà, Adriana Volpe abbia finto di sbagliare a pronunciare la frase per lanciare una velenosa stoccata a Sonia Bruganelli. Molti utenti di Twitter, infatti, hanno commentato l’accaduto dicendosi assolutamente spiazzati per quanto accaduto. Nel caso in cui le intenzioni di Adriana fossero state davvero quelle di fare allusioni contro la sua ex collega, la situazione potrebbe essere alquanto spinosa.

Ad ogni modo, almeno per il momento la protagonista di tale commento non si è ancora espressa per spiegare se il pubblico sia stato malpensante, oppure se ci ha azzeccato. Anche Sonia non ha speso affatto parole per commentare il ritorno al GF Vip di Adriana Volpe. Per tale ragione, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità a riguardo e se verranno fornite delle spiegazioni per capire le vere intenzioni della Volpe.