Il Paradiso delle signore trama 4 ottobre: Umberto e Flora tremano per Matilde

La trama della puntata del 4 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Umberto e Flora saranno parecchio preoccupati per la presenza, sempre più ingombrante, di Matilde al grande magazzino. Per contro, però, la donna sarà sempre più intenzionata a guadagnarsi la fiducia di Vittorio.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Irene sarà infortunata, quindi non potrà partecipare con Salvatore alla gara di twist. Malgrado questo, però, avrà un’idea alquanto brillante. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Clima teso al Paradiso delle signore

Il clima al Paradiso delle signore sarà alquanto teso nella puntata del 4 ottobre. In tale occasione, infatti, vedremo che Adelaide e Matilde avranno un colloquio molto importante. La contessa deciderà di concedere alla donna la possibilità di amministrare le sue quote al grande magazzino nel modo in cui ritiene più opportuno. L’unica condizione sine qua non che la protagonista è tenuta a rispettate è quella di fare in modo di distruggere una volta per tutte Flora.

Matilde accetterà le condizioni di Adelaide e si metterà subito all’opera. Umberto e Flora saranno particolarmente preoccupati per la situazione, pertanto, cercheranno il modo di arginare il problema. Matilde, però, malgrado la voglia di assecondare la volontà della contessa, farà anche di tutto per guadagnarsi la fiducia di Vittorio Conti, il quale ha preso malissimo la sua salita al potere.

Trama 4 ottobre: l’idea di Irene

In merito a Gemma, invece, vedremo che la ragazza chiederà aiuto a Stefania in quanto comincerà a temere anche lei che Ezio possa dimenticare l’anniversario del primo incontro con Veronica. Per tale ragione, le due ragazze collaboreranno insieme affinché tutto vada per il verso giusto. Nella puntata del 4 ottobre del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Irene avrà un’idea brillante per aiutare comunque Salvatore.

La giovane, purtroppo, si è infortunata, pertanto, non potrà partecipare alla gara di ballo insieme a lui. Per tale motivo, allora, la ragazza deciderà di affidare ad Elvira il compito di assistere il giovane Amato in questa impresa. Marcello, invece, si troverà a contattare Adelaide e a spiegarle quali sono le sue prossime mosse. La contessa accoglierà di buon grado quanto apprenderà dal giovane Barbieri. Per tale ragione, deciderà di aiutarlo nel suo tentativo di scalare la società.