Riccardo Guarnieri ha mentito ancora, parla una dama: ” Due mesi fa mi ha invitato a Taranto”

E’ iniziata una nuova stagione di Uomini e donne e ancora una volta il protagonista è Riccardo Guarnieri

Il cavaliere tarantino anche quest’anno si è presentato negli studi di Uomini e donne. Prima pare abbia cercato Ida Platano, poi si è dichiarato per la tronista Veronica. Alla fine, come accade da sempre, si ritrova da solo confuso e amareggiato.

Insieme a lui, sono tornati anche la sua ex fidanzata e Roberta Di Padua. Anche le due dame questa estate hanno avuto qualche breve conoscenza ma entrambe hanno deciso di far parte anche quest’anno del parterre femminile.

E proprio tutti e tre si sono lasciati andare ad una lunga intervista al magazine di Uomini e donne, e qui non sono mancate frecciatine e rivelazioni scottanti.

Roberta di Padua sgancia la bomba su Riccardo

A lanciare la bomba è Roberta Di Padua. La giovane di Cassino è tornata a Uomini e donne dopo essere stata menzionata da Chiara e Davide. Proprio qualche giorno fa i telespettatori hanno avuto modo di vedere un duro confronto tra i tre, dove è uscita fuori una cena tra la Di Padua e Donadei, con un bacio appassionato.

Tante le polemiche che si sono scatenate su Roberta, definita da molti la terza incomoda tra la coppia. Qualcuno l’ha criticata pesantemente, dandole addirittura della poco di buono. A parte questa breve parentesi, Roberta intervistata dal noto magazine ha svelato un piccolo segreto che riguarda Riccardo.

Il cavaliere tarantino ha cercato la dama mesi fa

Sembrerebbe che Riccardo Guarnieri ha ancora le idee molto confuse. A confermarlo è stata proprio Roberta, alla quale come in moti ricorderanno due anni fa hanno avuto una storia.

Un legame finito per interessi e stili di vita diversi… Ma cosa è accaduto questa estate? Roberta ha confessato che il cavaliere tarantino due mesi prima di tornare nel programma, quindi a giugno, l’ha invitata ad andare a Taranto.

Un invito che ovviamente Roberta on ha accetto sottolineando anche per lei la storia è ormai chiusa. E almeno al momento anche in studio sembra regnare l’indifferenza…