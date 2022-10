Ilary Blasi, ecco quanto ha chiesto a Francesco Totti per il mantenimento: cifra da capogiro

Continuano a trapelare indiscrezioni in merito alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e adesso, a tenere banco sul web, sono le cifre chieste dalla donna per il mantenimento. Stando a quanto rivelato dal Corriere della sera, infatti, pare che la showgirl abbia fatto avanzare dai suoi avvocati cifre davvero esorbitanti.

Da lì, poi, sono trapelate altre informazioni inerenti i guadagni di entrambi i protagonisti del mondo dello spettacolo. Vediamo nel dettaglio a quanto ammantano tutte queste cifre e qual è stata la reazione dell’ex calciatore della Roma.

Ecco la cifra chiesta da Ilary Blasi per il mantenimento e la reazione di Francesco Totti

La guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti è passata dai siti web e dalle interviste al tribunale. In queste ore, infatti, pare che i loro rispettivi avvocati stiano dibattendo sulla faccenda inerente il mantenimento chiesto da Ilary. Stando a quanto emerso, pare che la showgirl abbia fatto chiedere dai suoi legali un mantenimento mensile di 20 mila euro. A tale cifra, poi, si aggiungerebbero i 17.500 euro chiesti per i suoi tre figli.

L’avvocato di Francesco, però, non sembra aver accolto di buon grado la proposta della donna. A tal proposito, avrebbe rilanciato con una controproposta del tutto differente. In merito ai 20 mila euro, infatti, Francesco avrebbe deciso di rispondere con zero, dichiarando di non essere tenuto a dare nulla alla sua ex in quanto anche lei lavora e percepisce compensi del tutto degni. Per quanto riguarda i figli, invece, la risposta sarebbe scesa a 7 mila euro. Cosa deciderà di fare la conduttrice? Accetterà questo compromesso?

Quanto guadagnano Ilary e Francesco

La situazione sembra essere molto lontana dal raggiungere un pacifico accordo. Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, potrebbero dare il via ad una vera è propria guerra per il mantenimento mensile. L’ex calciatore, infatti, pare si stia appigliando sul fatto che la sua ex non abbia bisogno di tutto quel denaro. Ilary, infatti, per condurre l’Isola dei Famosi pare percepisca un compenso complessivo che si aggira attorno al milione di euro.

Inoltre, Ilary è anche molto seguita sui social, pertanto, ci sono tantissimi brand che la contattano per sponsorizzare dei prodotti e la pagano fior fior di euro. Anche Totti non se la passa certamente male. L’ex calciatore pare abbia guadagnato in tutta la sua carriera 84 milioni di euro netti. In più possiede la villa a l’Eur del valore di 10 mila euro e altre tre proprietà. Insomma, a quanto pare, in ballo ci sono davvero tantissimi soldi. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.