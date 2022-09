Eleonora Daniele a Storie Italiane mette a segno un colpo: Francesco Totti e Ilary Blasi protagonisti

C’è oggi uno speciale allo Story Italiane sui vip che si sono separati negli anni. Protagonisti indiscussi Totti e Ilari Blasi

Oggi a Storie Italiane, Eleonora Daniele sceglie un argomento tosto: il divorzio. Gli ospiti dello studio mostrano personalità che affrontano la separazione da diverse angolazioni. In questi Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Frida, Manila Nazaro. Ed ancora un altro avvocato che ci ha raccontato quanto fosse importante proteggere i bambini durante la deportazione senza compromettere la loro tranquillità, perché l’aver “spogliato” davanti a un giudice era pesante.

In particolare, le tante coppie dello spettacolo che si sono separate nell’ultimo anno hanno avuto un lungo spettacolo: Michelle e Trussardi, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, e non ultimi Ilary Blasi e Francesco Totti. Se le prime due coppie si lasciassero in modo “pacifico”, sarebbe una situazione diversa per la showgirl ed il calciatore.

La coppia sta affrontando un processo e un’udienza molto lunghi, soprattutto per i loro figli: Christian, Chanel e Isabel. Ne ha parlato il giornalista Roberto Alessi, parafrasando una citazione di Ornella Vanoni: “Bisogna imparare ad amarsi ma anche imparare a lasciarsi“. Secondo l’uomo, questo è vero, soprattutto quando sono coinvolti due adolescenti e una bambina di 6 anni. I giornalisti sperano che si possa raggiungere un accordo. Altri ospiti in studio avevano lo stesso desiderio. Questo è quello che dicono.

Totti e Ilari, divorziate consiglio ‘non prendetela troppo forte’ da personaggi famosi

L’ospite in studio Maria Teresa Ruta racconta la sua esperienza con Amedeo Goria, ispirandosi ad alcune delle immagini che Eleonora Daniele ha interpretato in un’intervista del 2017. In realtà, però, è stata sua figlia, Guenda, ad aprirsi su cosa significasse per lei la separazione dei due genitori: “Voglio fare un plauso a mamma e papà che si sono separati in maniera delicata. Sono stati gentili l’uno per l’altro. Unica cosa che mi ha disturbato è che mi avevano nascosto la separazione. Vedevo solo mio padre sempre meno presente e l’ho capito tardi“. Per Totti e Ilari si è espresso così: “Empatizzo con i figli di vip che si separano. Ogni parola è un macigno, c’è un’esposizione pubblica enorme”. Da qui un appello ai giornalisti: “Inviterei sulla mia esperienza di usare i social e le interviste pubbliche in maniera più delicata“.

Frida ha parlato anche delle sue esperienze con il marito Edoardo Vianello e la prima moglie di quest’ultimo Wilma Goich, rivelando quanto siano fortunati ora a vivere insieme dopo un periodo complicato. L’attuale rivale del GF Vip, invece, non ha mai digerito Frida cantò con il suo ex marito. Infatti, in una passata intervista, ha aperto con un’affermazione: “È come se Al Bano salisse sul placo e facesse cantare Felicità alla Lecciso“.

In breve, rompere non è sempre facile. Lo sapeva anche Manila Nazaro, che inveiva a Francesco Totti, e il suo discorso interminabile contro il suo ex “Non avrebbe mai dovuto rilasciare l’intervista che ha fatto. Ma non è neanche colpa sua: è stato mal consigliato dagli avvocati“. Alla fine della fiera, Francesco Totti e l’ex letterina finiscono per essere gli indiscussi protagonisti della puntata di ‘Storie Italiane? con tutta la felicità di Eleonora Daniele.